Daniel Jadue sobre las encuestas: “El sentimiento antineoliberal es mayoritario en Chile”

En un nuevo capítulo del espacio Influyentes de CNN, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, conversó con Paula Escobar sobre temas de la agenda política y su posible candidatura como carta presidencial del PC.

Jadue se refirió a las encuestas que lo sitúan en los primeros lugares de las preferencias junto con la diputada Pamela Jiles (PH), lo que demuestra que el sentimiento neoliberal es mayoritario en el país.

“Yo votaría por Pamela Jiles en segunda vuelta si ella es la que enfrenta a la derecha. A mí lo que me encanta, es que cuando uno mira las encuestas la suma de Pamela Jiles con Daniel Jadue es mucho más que la suma de la derecha y eso habla de que el sentimiento antineoliberal es absolutamente mayoritario en Chile y eso es una muy buena noticia”, afirmó.

Sin embargo, el alcalde expresó sus dudas frente a unas posibles primarias de la oposición para elegir a un candidato presidencial y argumentó que desde el Partido Comunista no tienen interés en ser parte de un gobierno en el que se traicionan los compromisos a cumplir los programas que espera la ciudadanía.

“Nosotros miramos con mucha preocupación la posibilidad de que se repitan experiencias que ya atravesamos (la Nueva Mayoría). Nosotros no quisiéramos arriesgarnos de nuevo a ser parte de un gobierno en donde gente que se comprometió a cumplir un programa después operó para que este no se cumpliera. Gente que terminó diciendo que no habían leído el programa. La DC es un conjunto de personas que estaba de acuerdo con los cambios, pero el presidente del partido en la época Ignacio Walker) afirmó en todos los medios que no había leído el programa y lo había firmado sin leer, lo que me parece una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto, ¿Qué esperamos para poder lograr esa unidad que algunos ansían? Tiene que haber compromiso de responsabilidad y que los acuerdos programáticos estén en sintonía con las demandas del pueblo de Chile. Construir una vida digna es indispensable y ya no hay más tiempo para gobiernos de continuidad, requerimos un gobierno de transformación”, afirmó.

La DC perdió votos cuando se derechizó

Jadue indicó que la DC perdió casi un millón de votos cuando se derechizó y apoyó estrategias neoliberales en detrimento de los ciudadanos.

Daniel Jadue "disparando" con todo contra la históricos de la DC…



Dice que perdieron 1 millón 1/2 de votos y se debilitan cuando se derechizaron. Recuerda que "El Ladrillo", piedra angular del Neoliberalismo, fue hecho por Chicago Boys de derecha y también por DC.

“La DC pierde casi un millón y medio de votos no cuando se alía con el PC, los pierde cuando el gobierno de Frei y de Lago, por lo tanto se debilita cuando se derechiza. Desde el punto de vista electoral y esto es un dato indiscutible, cuando se compromete la directiva, no el pueblo demócrata cristiano que tiene una posición distinta, y por eso muchos abandonan al partido histórico en el que militaron por tanto tiempo cuando se comprometen con la privatización de las sanitarias, de las carreteras de la salud, de la educación hasta del fútbol. Ahí es el minuto en donde la DC comienza a perder fuerza y deja de ser ese partido verdaderamente ancla de la política chilena y que pierde fuerza y sus militantes emigran”, recordó.

Pésimo manejo de la pandemia

Durante la entrevista, Daniel Jadue se refirió también a la crisis sanitaria que atraviesa el país y responsabilizó al Gobierno de Sebastián Piñera del repunte de casos de COVID-19 por su “pésimo manejo de la pandemia””.

“Se toma la decisión a menos de dos semanas de las elecciones y es porque la crisis sanitaria llega a un nivel en donde deben hacerse todos los esfuerzos para proteger a la población, para cuidar a los vecinos y vecinas y era indispensable que los alcaldes retomáramos nuestra labor para la cual fuimos elegidos y de la cual somos responsables hasta el último día del mandato (…) Ha sido sumamente irresponsable decidir a menos de 15 días. El pésimo manejo de la pandemia llevó a una crisis, lo venimos diciendo hace mucho tiempo y los alcaldes y alcaldesas hemos jugado un rol fundamental. El actual escenario es responsabilidad del gobierno, sin duda alguna”, dijo.