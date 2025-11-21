Darío Quiroga deja el comando de Jeannette Jara: «Agradecemos el trabajo realizado durante este tiempo»

A través de un breve comunicado, el comando de Jeannette Jara anunció la salida de Darío Quiroga del cargo de coordinación que desempeñó durante la campaña de la primera vuelta presidencial.

«En el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga al cargo de coordinador estratégico del comando», se lee en la nota.

«Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo», concluye el comunicado.

Comunicado Público pic.twitter.com/vuJbjvxagV — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 21, 2025

En tanto, a través de sus redes sociales, Darío Quiroga respaldó la decisión de Jeannette Jara de reestructurar el equipo de campaña con miras a la segunda vuelta. Asimismo, reiteró que ya ofreció excusas a Franco y Zandra Parisi por las burlas y comentarios que realizó de ellos en un programa de streaming.

El Ciudadano