“Uno de los peores fiscales”: Daza destroza al “sepulturero” Morales tras absolución de Fuente-Alba ratificada por la Suprema

La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el juicio y la sentencia que absolvió al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y a su cónyuge, Anita María Pinochet Ribbeck, de los cargos por lavado de activos en relación con malversación de caudales públicos. La propia resolución recuerda que la absolución fue dictada el 5 de agosto de 2024 por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y que lo impugnado era, precisamente, esa decisión.

Absolución de Fuente-Alba ratificada por la Suprema: el portazo a la nulidad

En su fallo, la Segunda Sala concluyó que lo alegado por los recurrentes apuntaba, en buena medida, a discrepancias sobre la valoración probatoria —materia propia de los jueces del fondo— y terminó por rechazar íntegramente los recursos de nulidad. La sentencia lo deja explícito: “SE RECHAZAN los recursos de nulidad promovidos por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado […] los que en consecuencia, no son nulos”, consignando además un voto en contra del abogado integrante Juan Carlos Ferrada.

Con este rechazo, la arista penal por lavado de activos queda cerrada definitivamente para Fuente-Alba y su esposa: la absolución queda firme en ese capítulo.

Por qué se cayó la nulidad

Uno de los puntos más relevantes del fallo es el diagnóstico de la Corte sobre el origen real de la absolución. La Suprema descarta que el tribunal haya inventado exigencias no contempladas en la ley o que haya incurrido en un error conceptual decisivo sobre el lavado. En el considerando Décimo, el máximo tribunal sostiene que la absolución no se explicó por “exigencias normativas no previstas” ni por “errónea comprensión” del delito, sino por un hecho simple y contundente: los acusadores no lograron acreditar las maniobras de lavado en los términos propuestos, con el estándar exigido para condenar.

Mauricio Daza (arriba a la izquierda) criticó duramente al fiscal José Morales (abajo a la izquierda) tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la absolución por lavado de activos del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba (derecha).

El dardo de Daza y el foco en José Morales

Tras conocerse el fallo, el abogado penalista Mauricio Daza apuntó directo al fiscal José Morales —a cargo de la causa— con un tuit que tensiona el debate público sobre responsabilidades: “El “sepulturero” José Morales lo hizo de nuevo… uno de los peores fiscales del Ministerio Público. Increíble que haya estado a punto de ser fiscal nacional en dos oportunidades…”.

El “sepulturero” José Morales lo hizo de nuevo… uno de los peores fiscales del Ministerio Público. Increíble que haya estado a punto de ser fiscal nacional en dos oportunidades… https://t.co/Jxajbo3dJK — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) February 4, 2026

En el mundo jurídico, Morales es conocido como “el sepulturero”, un apodo que, según sus críticos, se explica por su desempeño en causas de alto impacto que han involucrado a actores poderosos. Esa etiqueta volvió a circular con fuerza tras el portazo de la Suprema.

Mientras la arista por lavado queda clausurada, la historia judicial no termina del todo, puesto que sigue avanzando la investigación por un perjuicio fiscal cercano a los $3 mil millones. Y ahí se juega, otra vez, el pulso de fondo: si la justicia alcanza —o no— a quienes han estado históricamente más cerca del poder.

