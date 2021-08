De «Chile Vamos» a «Chile Podemos +»: Cambio de nombre, pero más de lo mismo

Este viernes, los partidos oficialistas dieron a conocer el nuevo nombre del pacto bajo el cual participarán en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo 21 de noviembre.

«Chile Podemos +» es la nueva nomenclatura que une a UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI, que hace unn guiño a la carta presidencial del bloque, Sebastián Sichel, cuyo lema de campaña es “Se puede”.

De hecho, Sichel participó del lanzamiento del nuevo nombre del pacto, el cual se realizó en la comuna de Recoleta.

«Deberíamos dejar de escuchar a los que gritan, que pareciera que el valor de Chile es la diferencia y contradicción; y escuchar mucho más a quienes han colaborado con un grano de arena a construir el país del que estamos orgullosos», sostuvo Sichel, quien participó del lanzamiento del nuevo nombre del pacto, durante un acto realizado en la comuna de Recoleta.

“Es imperioso decir también que iniciamos un nuevo ciclo, tanto como Chile Podemos +, como país. Pero también debemos reconocer la historia, estar orgullosos de lo que somos (…) Es el inicio de un nuevo ciclo, orgullosos de nuestra historia, pero que sin complejos asume que hay que hacer cambios”, agregó el abanderado oficialista, citado por Meganoticias.

«No hemos interpretado a Chile»

En paralelo, Sichel dijo que, a pesar de ser independiente, es fundamental la labor de los partidos del bloque, a quienes, de todas maneras, llamó a interpretar mejor el país.

“Algunos quieren hacer una caricatura conmigo del independiente anti partido, les quiero decir que creo completamente en los partidos, estoy orgulloso de los partidos que tenemos, pero sabemos que nosotros solos no podemos hacer los cambios, que necesitamos a muchos más que saben que estos cambios son necesarios y tienen que llegar a ser parte de la política, tienen que votar por nosotros y tienen que liderar el proceso de cambio, que los que estamos lo hemos hecho, pero no ha sido suficiente porque muchas veces no hemos interpretado a Chile”.

Desde Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y el Partido Regionalista Independiente señalaron que después de varias semanas de negociaciones lograron llegar a un acuerdo para entablar, según ellos, una lista más competitiva, considerando además los malos resultados electorales de la coalición en los últimos comicios.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, señaló que «estamos con un cambio importante de identidad. Primero Chile, porque vamos a defender el concepto de nación. Estamos convencidos de que la única manera de hacer los cambios necesarios, es reconocer nuestra identidad, reconociendo que juntos podemos soñar con el Chile que queremos construir. Queremos cambios, pero reconocemos los 30 años de gobiernos democráticos, en los que Chile ha avanzado».



El timonel de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que «hay que hacer un homenaje, un reconocimiento a nuestra historia. Chile Vamos fue una coalición capaz de elegir dos gobiernos, con todos sus defectos y virtudes pudo tener a muchos quienes somos parlamentarios defendiendo nuestras ideas”.

“Creo que lo que está ocurriendo hoy es el símbolo de una nueva etapa, que con todos sus dificultades tuvimos la capacidad de canalizarla de forma muy notable. (…) Soy un convencido desde el día 1 de que era necesario poner la épica del mundo independiente, ampliando las fronteras de nuestra coalición», agregó Macaya.

Por su parte, el diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina, en tanto, sostuvo que «no podemos desconocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones ni nuestros esfuerzos de nuestros abuelos y bisabuelos. Eso pasa también por el trabajo que hizo el sector político”.

«Ampliamos la coalición, y la oportunidad que tenemos de contar con Sebastián Sichel, me hace no tener duda de que podemos. (…) Tenemos varios desafíos. No está fácil. Debemos reactivar la economía. Tendremos que pagar la cuenta de esta pandemia sí o sí”, reconoció, citado por Meganoticias.

Más de lo mismo

El anuncio de lo partidos de derecha sobre el cambio de nombre del pacto con el que participarán en las elecciones parlamentarias y presidenciales genero reacciones en las redes sociales.

A través de mensajes en Twitter varios ciudadanos y ciudadanas coincidieron en afirmar que el cambio de nombre del bloque oficialista es más de lo mismo, ya que no representa una transformación en su manera de hacer política.

Incluso varios compartieron frases alusivas al nuevo nombre y una de las más populares fue «Chile Podemos robar más».

Sin embargo los usuarios de la red social hicieron gala de sus creatividad y compartieron otras opciones para expresar su rechazo al pacto de derecha.