«De manual, igual que Trump»: Boric criticó a la Derecha por sugerir que resultado de la votación podría terminar «en la justicia electoral»

Durante la presente jornada, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, criticó a la Derecha por sugerir que la segunda vuelta presidencial podría terminar definiéndose en la justicia electoral, esto, ante la posibilidad de que los resultados sean «estrechos».

Fue el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien declaró que probablemente la votación «va a ser estrecha» y que «incluso puede que no se resuelva el domingo, que la diferencia sea tan minúscula que finalmente pueda ir a los tribunales electorales».

Estas declaraciones fueron criticadas por Boric, quien comparó esta actitud con la mostrada por Donald Trump en Estados Unidos, cuando perdió las elecciones de noviembre del 2020 ante Joe Biden.

«Es de manual lo que está haciendo la ultraderecha en Chile, es exactamente lo mismo que Trump, que están empezando a cuestionar los eventuales resultados. Ya instalaron una campaña de mentiras, están absolutamente desatados», criticó el postulante de Apruebo Dignidad.

«Quiero insistir en una cosa: hago el llamado a nuestros adherentes no hacer lo mismo, nosotros tenemos principios, convicciones que no vamos a transar por una cuestión electoral. Llamo a no hacer como ellos, yo confío en los resultados electorales, confío en los chilenos y chilenas y confío en las instituciones que van a entregar los resultados cuando corresponda, y no voy a poner en duda los resultados», cerró Boric.