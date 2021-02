“Debí ser más claro”: Allamand intenta calmar polémica por exclusión de “migrantes irregulares” en vacunación contra el Covid-19

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se retractó de sus controversiales declaraciones en las que afirmó que los inmigrantes que se encontraban de forma irregular en Chile no serían vacunados contra el Covid-19.

Entrevistado por el diario afín al gobierno, El Mercurio, Allamand señaló que “debió ser más claro” cuando se refirió a que que “los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista no van a poder vacunarse (…), las personas que estén en el país en situación irregular tampoco“.

Declaraciones que fueron desmentidas posteriormente por autoridades como el ministro de Salud, Paris quien aclaró que los turistas serán quienes no reciban la vacuna.

“Vacunaremos a los inmigrantes, nunca hemos dicho lo contrario, como corresponde hacerlo (…)Se van a poder vacunar todos los extranjeros en Chile, pero no vamos a propiciar el turismo de vacunas”, aseveró Paris.

Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería, también salió al paso para desmentir las polémicas declaraciones de Allamand y señalar que “los migrantes que están de forma irregular en Chile son Fonasa A, por lo tanto ellos tienen acceso a la vacunación”.

Mientras que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también tratar de calmar las aguas y afirmó que el canciller Allamand “abrió un tema que tampoco había sido muy discutido” por el Gobierno.

“Debí ser más claro”

En la entrevista con El Mercurio, Allamand aceptó que debió ser “más claro” e insistió en la negativa de La Moneda sobre el “turismo médico” hacia Chile para recibir las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Señaló que “desde el punto de vista de Cancillería, una de las misiones es preocuparse de que no se difundan señales equívocas en relación a la realidad migratoria chilena. Eso me indujo a intervenir en el debate para dejar en claro que Chile no iba a admitir el turismo COVID”.

“Debí ser más claro para explicar que las personas que se encontraban en una situación irregular y que se habían autodenunciado o habían efectuado trámites ante Fonasa, debían desde ya entenderse incorporadas a la población objeto de vacunación. Incluso quise decir que las personas que están en situación irregular podrían acceder a la vacuna mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro”, dijo tratando de enmendar la polémica generada a raíz de sus declaraciones.

Crisis migratoria

En la entrevista con El Mercurio también se refirió a la cuestionada gestión de mano dura aplicada por el gobierno para afrontar la crisis migratoria registrada en la comuna de Colchane, zona fronteriza de la Región de Tarapacá.

Cabe recordar que Allamand se trasladó hasta la localidad de la provincia del Tamarugal, en una visita que culminó con la expulsión del país de más de 130 inmigrantes venezolanos y colombianos quienes fueron forzados a abordar un avión de la FACh para retornar a sus naciones.

Al respecto el canciller indicó que su visita “tuvo como objetivo advertir en terreno cuál es la situación objetiva que afecta a las comunidades por este fenómeno de migración ilegal a través de pasos clandestinos o no autorizados. Y dejar en claro que, a partir del actual gobierno, se acabó el ‘chipe libre’ en materia migratoria“.