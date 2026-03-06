«Decisión del Senado es una bofetada a quienes aún sentimos la aflicción por el degollamiento de nuestros compañeros y el lanzamiento al mar de nuestros seres queridos»



Declaración expresas políticas de La Barraca de 3 y 4 Álamos, del Buen Pastor de Valparaíso, y de Magallanes

En este 8 de marzo, las mujeres que fuimos prisioneras políticas de la dictadura civil-militar en Chile, saludamos a las mujeres trabajadoras de América Latina y expresamos nuestra solidaridad con las luchas que hoy levantan en sindicatos, territorios, espacios estudiantiles, comunidades y movimientos sociales.

Recordamos a las obreras asesinadas por exigir dignidad laboral y a las mujeres que, en Chile lucharon por ser reconocidas como ciudadanas plenas y su derecho a votar como mujeres libres. Nosotras continuamos ese camino cuando participamos en la construcción de un país más justo. Por ello fuimos perseguidas, encarceladas y sometidas a torturas sexuales.

En el periodo de la dictadura persistimos en nuestra lucha y participamos en organizaciones de mujeres, en el territorio, también como militantes, para cuidar la vida en los barrios, sostener ollas comunes y no rendirse frente al terror hasta terminar con la dictadura.

La represión a las prisioneras se basó en la aplicación de la violencia política sexual, que fue utilizada como castigo y disciplinamiento contra todas las mujeres que participábamos en política. Fuimos sometidas a tortura, vejaciones, amenazas contra nuestros hijos e hijas y a múltiples formas de humillación. Nuestros cuerpos fueron convertidos en campo de agresión.

Desde entonces no hemos dejado de exigir verdad y justicia por quienes fueron ejecutadas y desaparecidas. Hemos declarado ante comisiones y tribunales, enfrentando muchas veces la negación y el desprecio.

Hoy también luchamos por recuperar el espacio donde estuvo La Barraca, para que sea reconocido y protegido como sitio de memoria para dar a conocer el legado ético y político de las prisioneras. Ese fue el principal campo de concentración de mujeres de la dictadura.

Llevamos la historia en nuestro cuerpo y este 8 de marzo, denunciamos con indignación a la bancada de Punta Peuco en el Senado de la República, que busca liberar a sus sicarios uniformados.

Esta votación es el acto final de una cadena de infamias y está en abierta contradicción con los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado de Chile, cuestión que por más de 50 años hemos sostenido la ex prisioneras que fuimos vejadas y no hemos parado de buscar la verdad y la justicia.

La decisión del senado es una bofetada a quienes aún sentimos la aflicción por el degollamiento de nuestros compañeros y el lanzamiento al mar de nuestros seres queridos. Esos criminales no actuaron solos; fueron los guardianes de un modelo de saqueadores nacionales y extranjeros. Su liberación es el pago por servicios prestados a la élite que hoy, desde el parlamento, les garantiza protección.

Liberarlos bajo el argumento de su edad no es un acto humanitario: es impunidad; los senadores se colocan del lado de los perpetradores, convirtiéndose en cómplices políticos del negacionismo. Resulta especialmente grave que incluso senadoras respalden y alivien las penas de reos condenados por violación y tortura a otras mujeres.

Por la memoria de nuestras compañeras detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas: No permitiremos que se minimice el asesinato, secuestro y la violación bajo la excusa de la senilidad, porque no se trata de “ancianos enfermos”, se trata de asesinos organizados por el Estado para ejercer el terror.

En este 8M reafirmamos también nuestra solidaridad con las mujeres que hoy viven bajo guerras e invasiones. Sabemos que en los conflictos armados las mujeres y niñas sufren de manera particular y devastadora. Llamamos a los Estados a privilegiar el diálogo por sobre las armas y la muerte.

Nuestra lucha es la misma que hoy levantan millones de mujeres: igualdad, fin de la violencia de género, reconocimiento del trabajo de cuidados, respeto a la diversidad y derecho a decidir sobre nuestras vidas y los destinos del país.

Convocamos a las mujeres de hoy a seguir organizadas y a ejercer sin miedo el derecho a participar en la vida política del país.

También llamamos a todas las exprisioneras políticas a no callar ante los senadores del Indulto y denunciar a los “honorables” que favorecen la barbarie.

Ex Prisioneras Políticas – La Barraca de 3 y 4 Álamos; Ex Presas Políticas del Buen Pastor, Valparaíso; Ex Presas Políticas de Magallanes