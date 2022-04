Declaran culpable a Capitán de Carabineros que disparó a Enrique Eichin, víctima de estallido ocular en 2013

Este martes 26 de abril, después de 9 años y tras una extensa y acuciosa audiencia de juicio oral que duró casi un mes, finalmente se dictó sentencia en el caso de Enrique Eichin, víctima de estallido ocular ocasionado por un balín de pintura disparado por Carabineros en una marcha estudiantil en abril del 2013.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Penal resolvió que el capitán de Fuerzas Especiales Jaime García Muñoz es culpable del delito doloso de lesiones graves gravísimas, decretándose arraigo nacional.

El abogado de la víctima, Cristian Arias, logró generar convicción más allá de toda duda razonable, dada la alta confiabilidad de la prueba presentada y su consistente argumentación. Superó así la pretensión de la defensa que pedía la absolución total y la del Ministerio Público, quien calificaba los hechos de cuasidelito por considerar que no concurría dolo por parte del funcionario.

A raíz de la decisión del tribunal, la parte querellante está pidiendo 12 años de prisión para el condenado; la Fiscalía 5 años y un día y la defensa 541 días. Por parte de la víctima se aducen circunstancias agravantes en el actuar plenamente consciente del condenado. El abogado querellante argumenta que concurren las siguientes: prevalecerse del carácter público que tiene el autor (utilizando su posición de carabinero para cometer el delito), cometerlo con ocasión de un tumulto, y el ejecutarlo con auxilio de gente armada (pues las pistolas de aire comprimido son consideradas armas por parte de Carabineros) y personas que aseguren su impunidad.

La defensa, por su parte, solicita que se consideren circuntancias atenuantes de la responsabilidad en este crimen, tales como una irreprochable conducta anterior y la colaboración del imputado en el juicio. Dichas circunstancias, a juicio del querellante y la Fiscalía, no concurren en el caso por lo que solicitan sean desestimadas con una sólida argumentación, arguyendo que el condenado no prestó ayuda para arribar al esclarecimiento de los hechos si no que intentó en todo momento exculparse, con versiones contradictorias y confusas.

El 6 de mayo se dará a conocer el texto íntegro de la sentencia donde las magistradas comunicarán la pena que será aplicada al condenado. En la práctica, dependiendo de la determinación de la pena, el funcionario policial condenado podría optar a algunos beneficios durante el tiempo de la condena, como un cumplimiento alternativo a la prisión efectiva. Y, además, será fundamental para saber si es que el condenado podrá seguir cumpliendo una función pública como miembro de Carabineros.

En tanto, Enrique Eichin aspira, sobre todo, a sacar a Jaime García cuanto antes de Fuerzas Especiales para que no pueda ser más un agente represor. Considera que es un peligro público pues ha demostrado actuar de manera irracional y excesivamente violenta, muy lejos de su labor de resguardar el orden público.