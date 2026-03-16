«Defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si es necesario»: Parlamentarios de oposición en alerta por retrocesos en derechos sociales

Ante los anuncios realizados por el Gobierno de José Antonio Kast de recortar beneficios sociales como la gratuidad universitaria, desde el Congreso, parlamentarios de oposición se mostraron en alerta ante esta nueva ofensiva de la derecha que fue calificada como una «discriminación arbitraria».

En primer término, el diputado Luis Cuello (PC) cuestionó el proyecto de ley denominado como «Plan de Reconstrucción Nacional», el cual contempla modificar el sistema de financiamiento estudiantil y suprimir la gratuidad en la educación superior para las personas mayores de 30 años..

Para el legislador porteño, el recorte anunciado «constituye una discriminación arbitraria y priva de un derecho social conquistado por los estudiantes y sus familias, y al mismo tiempo, vulnera la igualdad ante la ley y resulta por ello contrario a la Constitución».

«No aceptaremos retrocesos, por lo que defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si esto resulta necesario», agregó el diputado Cuello.

En tanto, la senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola (también PC), en entrevista con Radio ADN, planteó su preocupación por los anuncios de Kast, advirtiendo que decisiones como restricciones presupuestarias o eventuales ajustes en políticas públicas podrían afectar compromisos adquiridos con la ciudadanía en materia de derechos sociales.

«Cuando se habla de reducir recursos en derechos sociales y se instala esta idea de crisis fiscal para justificar esos recortes, se levantan alertas», dijo la parlamentaria.

Seguidamente, la senadora Cariola recordó que los gobiernos, «cuando son electos, tienen la posibilidad de tomar decisiones y de gobernar. No solo de administrar lo que viene. Pero gobernar también significa respetar los procesos democráticos que nuestro país ha vivido y no desconocer —ni tratar de borrar con el codo— lo que por tanto tiempo se ha escrito con la mano a partir de acuerdos políticos y avances democráticos».

En específico, para la legisladora, políticas como la gratuidad en educación superior, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la PGU o la reforma de pensiones, forman parte de acuerdos políticos construidos durante años y que han sido respaldados transversalmente.

«Son avances que se han construido a partir de acuerdos democráticos y que no pueden desconocerse de un día para otro. Hoy incluso están circulando videos a propósito del anuncio sobre la gratuidad, donde se dice que no se va a tocar la gratuidad. También hay registros donde se señala que no se tocarán las 40 horas. Sin embargo, ahora vemos que dentro de las medidas que se están anunciando pareciera desconocerse esos compromisos», cuestionó Cariola.

Asimismo, la senadora por Valparaíso hizo ver que, mientras el Ejecutivo ha anunciado distintos planes de reconstrucción y nuevas políticas, al mismo tiempo, está planteando una restricción del presupuesto para los ministerios.

«Hablan de planes de reconstrucción en distintas áreas, pero la primera medida que anuncian es una restricción del presupuesto para todos los ministerios. Eso genera preocupación, porque las necesidades que tenemos hoy en el país son enormes», puntualizó.

«Desde el punto de vista de vivienda —y yo represento hoy a la Región de Valparaíso— puedo decir que existe un déficit importante en infraestructura hospitalaria e incluso en insumos. La crisis del Hospital Van Buren y del Hospital Gustavo Fricke fue muy grave. Ambos son hospitales de referencia en la región y atraviesan situaciones complejas», detalló la senadora Cariola.

Finalmente, la parlamentaria advirtió que existen contradicciones «bien relevantes» respecto de los montos.

«Veíamos que el ministro Quiroz señalaba que hoy existe un déficit o una cantidad determinada de recursos, mientras que el exministro Grau lo rebatía diciendo que era muchísimo más. Es muy importante que en esto seamos precisos. Los datos y los montos no son un detalle; al contrario. La ciudadanía merece saber en qué estado se encuentran las arcas fiscales y cuáles son las condiciones reales para poder generar mayor inversión», concluyó Cariola.

«La emergencia es una excusa»

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, compartió en sus redes sociales una información publicada por el diario La Tercera, en la que se señala que los universitarios sobre los 30 años con gratuidad representan el 1,43% de los estudiantes que tienen el beneficio.

«Esto deja en evidencia que la emergencia es una excusa. ¿Cuánto realmente se ahorra restringiendo la gratuidad? Muy poco. Cero ahorro. ¿Por qué entonces retroceder en derechos y beneficios sociales? Porque esa es su convicción, junto con favorecer a los más ricos», afirmó la diputada Schneider.

«Además», añadió la parlamentaria frenteamplista, «es un porcentaje que va al alza en los últimos años. ¿Por qué quitarle ese sueño de estudiar a personas que no pudieron hacerlo antes?», preguntó Schneider.

Esto deja en evidencia que la emergencia es una excusa. Cuánto realmente se ahorra restringiendo la gratuidad? Muy poco. Cero ahorro. Por qué entonces retroceder en derechos y beneficios sociales? Porque esa es su convicción, junto con favorecer a los más ricos. https://t.co/UIcvqnnhRz — Emilia Schneider (@emischneiderv) March 16, 2026

El plan de reconstrucción del Gobierno es un intento de pasar gato por liebre. Recorta la gratuidad perjudicando a los estudiantes que no pueden pagar la universidad y, por otro lado, beneficia a las grandes empresas de donde provienen sus ministros con una rebaja de impuestos. pic.twitter.com/jMmEDUeHQC — Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) March 14, 2026

🎙️ EN VIVO | Senadora Cariola en #ADNHoy por cambios a la gratuidad y cobros del CAE: "Con este tipo de medidas, además de relativizar las 40 horas laborales, se incumplen compromisos con la ciudadanía"



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Mira la entrevista acá 👇🏽https://t.co/afDbyP7ujd — Radio ADN (@adnradiochile) March 16, 2026

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