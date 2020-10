Defensora de la Niñez pide incluir a estudiantes y familias en la evaluación de un posible retorno a clases

En entrevista con Radio Cooperativa, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, planteó la necesidad de crear una mesa de participación que incluya a niños, niñas, adolescentes y familiares, para evaluar un eventual retorno a clases presenciales.

Muñoz dijo a la emisora que es importante un análisis general en el que se evalúe la implementación de espacios en las comunidades, donde sean los mismos actores quienes tomen parte en las decisiones.

«Lamentamos que, en su momento, la petición que formulé a la Mesa Social Covid en abril de este año, de que se creara una mesa específica para abordar con planificación y participación de niños, niñas y adolescentes y de sus familias, no fuese trabajada», dijo la Defensora de la Niñez.

Para Muñoz, «existe mucha desconfianza en las decisiones que se están tomando en esta materia», por lo que «cualquier consideración que se adopte en relación con niños, niñas y adolescentes debe involucrar su interés superior. Si no están dadas las consideraciones sanitarias no debiese haber ninguna reapertura».

«Acá lo central son los derechos de los niños y las condiciones que están enfrentando», puntualizó Muñoz, pues, a su juicio, «si no se toman en consideración los casos particularmente, y no de manera generalizada, va a pasar lo que sucedió en Pirque, en que mucho porque la autoridad diga que se abre el colegio, si las personas no sienten que están en confianza de seguridad, no van a ir».