Defensora de la Niñez: “Resulta preocupante la falta de control jerárquico de Carabineros”

“Resulta preocupante la falta de control jerárquico de Carabineros”, afirmó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, durante su exposición ante la comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Muñoz sostuvo que, a la luz de los hechos ocurridos, se mantiene en el país una grave y sistemática violación a los derechos humanos por parte de la policía uniformada, lo que no se ha modificado con la llegada al cargo del actual Secretario de Estado.

Al respecto, la Defensora planteó que en el momento en que asume una autoridad, lo que se espera es que haya un cambio positivo, situación que en este caso, no se produjo.

“Esperábamos que Carabineros respondiera a la Ley Orgánica, en orden a la obediencia y no deliberación, pero hemos visto que la institución mantiene el mismo accionar, mientras que el ministro en virtud de sus propias declaraciones, les entrega un respaldo irrestricto”, precisó.

Patricia Muñoz explicó que cuando se tomó conocimiento que Víctor Pérez asumía en el cargo, se le envió un oficio con observaciones respecto de los excesos en el actuar de la policía uniformada “por si este no recibía o no disponía la información de parte de su antecesor, el ministro Blummel, referido a la vulneración de derechos”. El oficio nunca tuvo respuesta.

En virtud de ello, planteó sus cuestionamientos al principio de dependencia, señalando que Carabineros debe ser “una institución obediente y no deliberante que depende exclusivamente del control y la supervisión del Ministerio del Interior”, sin embargo, en el caso del puente Pio Nono, por ejemplo, “es claro que este control y esta supervisión prácticamente no existe, porque lo que hemos visto es un ministro que solo respalda el actuar policial y ni siquiera se cuestiona si en este caso pudo haber existido un delito”.

“¿Qué pasó con el mando, qué obligaciones o instrucciones entregó el ministerio al mando, considerando que el único uniformado que está separado de la institución, y por razones administrativas, es el carabinero de 22 años que está formalizado? ¿Qué pasó con el mando tras la caída del joven y por qué el piquete se retiró sin prestarle ayuda? ¿Qué pasó con este comportamiento policial indebido?”, cuestionó la defensora.

Caso Pío Nono

Anta la instancia expuso, además, el abogado Fernando Monsalve, representante de la familia del menor de 16 años lesionado tras caer al lecho del río Mapocho, en medio de una acción de carabineros, el pasado 2 de octubre, quien informó que desde esa fecha el menor se encuentra con trauma no solo físico, sino que también sicológico.

“Un abuso no es tolerable por nuestra sociedad, un crimen no es tolerable por la sociedad, no es tolerable cuando se critica la presentación y el apoyo a esta acusación constitucional, porque no es prudente lanzar a una persona desde un puente, no acercarse a la víctima, no acercarse a su familia, ni menos presionar al poder judicial cuando se dice, por televisión pública, que este caso no va a terminar en homicidio frustrado. Eso no es prudente ni tolerable”, manifestó el abogado.

Finalmente, ante la instancia también expusieron Rodrigo Pérez, vocero de la familia de Aníbal Villarroel, fallecido el 18 octubre de 2019, y Miguel Espinoza, director del medio independiente Piensa Prensa, quien se refirió a los registros audiovisuales difundidos por este medio de comunicación, que dan cuenta del registro de violaciones a los derechos humanos.

Cabe señalar que la comisión deberá votar este jueves la admisibilidad de la acusación constitucional, con el objeto de que la Sala de la Cámara se pronuncie, en primera instancia, este mismo viernes.