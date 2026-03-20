Delegación solidaria de Chile ya está en Cuba: Llevaron casi 1 tonelada de medicamentos para ser entregados directamente a los hospitales

Ya se encuentra en Cuba la delegación integrada por 20 chilenos y chilenas, pertenecientes a organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes se sumaron a la acción solidaria del convoy «Nuestra América» que se propuso llegar a la isla con ayuda humanitaria para hacer frente a la intensificación del bloqueo estadounidense.

En el grupo también viajaron cuatro parlamentarios chilenos: los diputados Boris Barrera, Luis Cuello y Daniela Serrano, y el senador Daniel Núñez, todos del PC.

Desde La Habana, una de las participantes de la misión nacional, Juana Aguilera, comentó a El Ciudadano que llevaron «prácticamente una tonelada de medicamentos desde Chile, sumándonos así al movimiento de los pueblos del mundo, en solidaridad con Cuba».

Aguilera detalló que los insumos llevados por la delegación chilena serán entregados directamente a los hospitales cubanos.

«Estamos aquí no solamente para solidarizar con las luchas de los pueblos que bregan por su emancipación, sino sobre todo porque somos pueblos solidarios unidos por una misma historia», agregó Juana Aguilera.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano, en un posteo publicado en sus redes sociales, reafirmó que «desde Chile venimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano en su lucha frente al bloqueo criminal», mientras el senador Núñez compartió una foto mostrando los medicamentos que llevaron y que serán distribuidos en los hospitales de Cuba.

🇨🇺 Estamos en Cuba junto a una amplia delegación latinoamericana en el Nuestra América Convoy, acompañados de dirigentes sociales y parlamentarios de la región.



Desde Chile venimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano en su lucha frente al bloqueo criminal. pic.twitter.com/9REJAZ03BA — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) March 19, 2026

Una pequeña muestra de los remedios que el Colectivo Siboney recolectó en Chile apoyando el convoy solidario que arriba a La Habana el 20 Marzo. La atención médica es un Derecho Humano, que el bloqueo le niega al pueblo de Cuba. pic.twitter.com/Y1ZXLodcIf — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) March 19, 2026

En el Aeropuerto José Martí de La Habana junto a las delegaciones que vienen llegando a solidarizar con Cuba al encuentro Nuestra América.

El digno pueblo cubano resiste al criminal cerco que impide la llegada de combustible pic.twitter.com/LBwlPHA1A9 — Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) March 19, 2026

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