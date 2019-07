Denuncian discriminación contra Escuelas Libres en Villa Alemana

La Red Lefebre Lever alberga a cerca de 50 Escuelitas Libres y Felices, que responden a la Educación No Formal considerada como opción en la Ley General de Educación de nuestro país, regulada por el Decreto 2.272.

Se trata de espacios educativos que tienen en promedio no más de 25 alumnos/as, a los cuales se les prepara para rendir exámenes de validación (exámenes libres) una vez al año en Colegios tradicionales (con RBD) que designan las Secretarías Regionales Ministeriales en cada región.

Estas Escuelitas Libres trabajan y abordan el currículum del Mineduc a través del Método Lefebre Lever creado por la profesora chilena María Verónica Rodríguez Gutiérrez.

En este marco, desde la Red Lefebre Lever denunciaron la discriminatoria decisión del área curricular de la Seremi de Educación de Valparaíso, con 36 familias de Villa Alemana a quienes no se les permite rendir en el mismo colegio examinador como lo contempla la normativa nacional emitida el 03 de Mayo del 2018 por parte del Ministerio de Educación nivel central (Santiago) y enviado a cada Seremi de Educación a lo largo de Chile.

«Es importante destacar que la Corporación Municipal de Educación de Villa Alemana ha propuesto tres colegios examinadores para las familias que rinden exámenes de validación y así se lo hizo saber al área curricular de la secretaría Regional Ministerial ubicada en Viña del Mar. No obstante no consideraron esta propuesta rechazando a la propia Corporación», afirmaron en un comunicado.

Desde la red informaron que las familias de Villa Alemana han sido derivadas a rendir en Quilpué, en colegios de Villa Alemana que se niegan a recibirlos o a otros colegios subvencionados particulares donde la opción es rendir por niveles.

«Nosotras -las familias de los niños y niñas que rinden examen de validación en Villa Alemana-, pedimos que se cumplan las normativas legales y nuestros hijos e hijas se puedan sentir apoyados rindiendo en un solo colegio examinador en los términos que las normativas legales lo contemplan para todo Chile», agrega la declaración.

En esa línea, detallaron que para quien no conoce esta realidad, «debemos mencionar que en Chile son legales tres opciones para cumplir con los 12 años de obligatoriedad en la educación: Educación Formal (colegios tradicionales); Educación No Formal (espacios donde se asiste diariamente pero no tienen RBD); y Educación Informal (educación en casa)».

Finalmente, las familias afectadas anunciaron que ingresarán una nueva solicitud dirigida a Patricia Colarte, Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, para pedirle que revise la decisión.