Denuncian en Contraloría a alcalde Mario Desbordes por no pago de bonos ni aguinaldos

El Sindicato AFESA que representan a que a las y los Asistentes de Educación de la comuna de Santiago, presentó una denuncia ante la Contraloría General de República contra el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), acusando el no pago de Bono de Vacaciones, el aguinaldo y el Bono de Término de Conflicto a los funcionarios municipales. Según el gremio, el Ministerio de Educación (Mineduc) ya transfirió los fondos correspondientes, pero la Municipalidad no ha concretado los pagos.

A través de un comunicado difundido el jueves 30 de enero, el sindicato expresó su molestia ante la falta de respuesta del Departamento de Educación Municipal (DEM), pese a reiteradas solicitudes.

«Queremos informales que, a pesar de haber confiado y esperado una respuesta por parte del DEM respecto al no pago del aguinaldo, bono de vacaciones y bono de término de conflicto, lamentablemente no se recibió ninguna respuesta por parte de la entidad. Frente a esta situación y cumpliendo con lo informado el día de ayer, hoy (30 de enero) se procedió a realizar la denuncia respectiva ante la Contraloría General de la República, con el objeto de que se fiscalice el uso de los fondos que ya fueron transferidos por el Ministerio y que hasta la fecha no han sido pagados a los funcionarios», señala el documento.

El conflicto surge en medio de cuestionamientos a la gestión de Desbordes, como las constantes desvinculaciones que ha llevado el alcalde, como el despido de 150 funcionarias y funcionarios.

Junto a esto, recordemos también, a un mes que Desbordes asumió su cargo de edil de Santiago, se tomó una semana de vacaciones legales entre el 11 y el 19 de enero, que si bien, se encuentra dentro del marco normativo que dicta la ley, no estuvo exenta de críticas.