Denuncian en Fiscalía uso de escoltas de Chadwick como estafetas de Hermosilla

“Mientras en las poblaciones faltan carabineros, Chadwick los obligaba a ser estafetas del ‘tren de Vitacura’ liderado por Hermosilla”, fustigaron los parlamentarios,Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, también querellantes en el Caso Hermosilla, quienes indicaron que Chadwick debe ser formalizado dado que son muchos los antecedentes que lo ligan con la red de corrupción del jurista.

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, querellantes en el Caso Hermosilla, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se abra una investigación por el uso de escoltas a cargo de la seguridad del exministro del Interior, Andrés Chadwick, al servicio del abogado Luis Hermosilla. Además, los parlamentarios presentarán un requerimiento ante Contraloría, considerando que Hermosilla tenía la calidad de funcionario público en el período en que se prestaron los servicios.

Según consta la investigación revelada recientemente en un reportaje televisivo, Hermosilla habría dispuesto del personal de seguridad de Chadwick para traslados en vehículo, labores de oficina y quehaceres domésticos, al menos entre 2020 y 2021. Si bien en ese entonces Chadwick no ejercía como ministro, luego de su salida del gabinete en el segundo mandato de Sebastián Piñera en octubre de 2019, permaneció con escolta de funcionarios de Carabineros hasta marzo de 2022.

“Corrupción con sirena y escolta. Carabineros formados para proteger a la ciudadanía, usados como estafetas de Hermosilla. Iban por cheques, trasladaban secretarias, hacían trámites personales. ¿Quién los puso ahí? Chadwick. ¿Quién pagaba? Todos nosotros”, afirmó Manouchehri.

En esa línea, el parlamentario remarcó que “mientras en las poblaciones faltan carabineros, Chadwick los obligaba a ser estafetas del ‘tren de Vitacura’ liderado por Hermosilla”.

“Hemos presentado una denuncia para que esto se investigue a fondo y se sume a las otras investigaciones. Chadwick no puede seguir blindado. No era el amigo que desconocía todo, como dijo (Evelyn) Matthei; Chadwick estaba en el corazón de la red de Hermosilla. Las huellas de Chadwick están en cada escena del Caso Hermosilla. La justicia no puede seguir mirando para el lado. Chadwick debe pronto ir a hacerle compañía a Hermosilla”, indicó.

Asimismo, la diputada Daniella Cicardini señaló que “Chadwick ponía a carabineros del Estado al servicio de Hermosilla, escoltas pagados con plata de todos los chilenos, como si fueran los niños de los mandados. Eran los ‘junior’ de la oficina de abogados que compartían: cobraban cheques, buscaban secretarias, y no me sorprendería que pronto sepamos que hasta les encargaban el pan y el café. Un abuso de poder descarado, inaceptable y que no puede quedar impune”.

“Hemos presentado una denuncia para que se investigue este nuevo vergonzoso antecedente. Chadwick no era un simple espectador, estaba en el centro de esta red. Ya es hora que enfrente a la justicia”, fustigó.