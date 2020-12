Denuncian graves daños a Sitio de Memoria en Rocas de Santo Domingo

La Fundación por la Memoria de San Antonio denunció una nueva profanación al Sitio de Memoria Escuela de Torturas y Centro de Exterminio Ex Cabañas de Rocas de Santo Domingo, declarado Monumento Histórico, el cual resultó “dañado y afectado gravemente”.

“El día 8 de diciembre del 2020, y por llamados de los vecinos de la localidad de Santo Domingo, fuimos informados del ingreso de una máquina retroexcavadora al interior del perímetro del sitio de memoria; es por esto que se acercó al lugar Ana Becerra, sobreviviente del centro de exterminio y presidenta de la Fundación, para percatarse de los evidentes daños al lugar”, afirmaron desde la organización en un comunicado.

En ese sentido, añadieron que “el Sitio de Memoria se ha convertido en la entrada a la playa Marbella (además de ser basural y baño público). Se ha abierto un camino que conecta con la playa, incluso con una bajada directa, dejando la libre circulación de los veraneantes por las ruinas del sitio de memoria, afectando enormemente el patrimonio de estas”.

“No tenemos la certeza de quién financió y autorizó estas obras en el predio, pero claramente podemos pensar que fue ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, o por los propietarios del inmueble, el Comando de Bienestar de Regimiento Tejas Verdes (Ejército de Chile)”, agrega la declaración.

Ante esto, “como Fundación por la Memoria, creemos que este hecho reviste de mayor gravedad, no sólo por el daño que se les están ocasionando a las ruinas de las ex cabañas, sino también porque al ser un Sitio de Memoria Histórica, este queda bajo la tuición y protección del Estado y acogido a la ley 17.288, por lo cual no puede ser intervenido de ningún modo, llámese excavación, rayado etc”.

“Agregar que además, este lugar actualmente es sujeto de diversas pericias judiciales para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron ahí, por lo que cualquier excavación o movimiento de tierra provoca un grave daño a las investigaciones que se están realizando en el lugar, para diversos casos judiciales en curso”, especificaron desde la Fundación.

“Desde hace años que venimos exigiendo a los diversos entes encargados una mayor protección para este sitio de memoria, pero al no tener la potestad ni los recursos para su protección, nuestra labor como Fundación se remite sólo a la difusión de sus memorias, vigilar y denunciar este tipo de hechos, para que no sigan ocurriendo, sin poder impedir estos continuos ataques y daños, que se provocan en este lugar desde hace años, por las diversas disputas que tiene un terreno como este, frente al mar”, concluye el comunicado.