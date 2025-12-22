Denuncian masivo despido de profesores en SLEP Andalién Costa

Una grave situación están experimentando las comunidades educativas del Slep Andalién Costa, integrada por las comunas de Lota, Santa Juana, Coronel y San Pedro de la Paz, ante el anuncio de despido de 200 docentes y la disminución de horas en varios otros casos.

La información fue entregada por el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, quien sostuvo que dichas medidas «afectan directamente a la Educación Pública y al aprendizaje del alumnado».

«Se habla de cerca de 200 docentes, muchísimas horas que quieren suprimir y esto afecta en lo pedagógico y en los aprendizajes de los estudiantes porque en la práctica, significa cursos más numerosos cuando lo que se necesita es exactamente lo contrario en estos tiempos», explicó el docente.

«Hoy se necesita una educación cada vez más personalizada, con niños y niñas que tienen muchas complejidades y requieren una atención más individual. Ahora se está haciendo exactamente lo contrario. Esto afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, estos despidos masivos», enfatizó Aguilar.

Ajuste gradual

Para el presidente del gremio docente, «es un daño lo que está haciendo el SLEP de generar una reducción tan drástica de las dotaciones docentes. Lo que tiene que ocurrir es ir ajustando gradualmente, de manera de que esas decisiones no afecten la calidad de la educación y el servicio que se entregan a los niños y niñas. Por eso el llamado y el apoyo es para los profesores y profesoras que están siendo afectados».

«Las directivas comunales del gremio están haciéndose cargo del tema, pero el llamado también es a las comunidades educativas -padres, madres, apoderados y apoderadas- a que no permitan esto, que levanten su voz, porque tenemos que defender la educación pública y ella no se mejora despidiendo profesores y profesoras», puntualizó Aguilar.

Reportaje Resumen

Hace unos días, el medio Resumen publicó el reportaje «Plan Anual 2026 de SLEP Andalién Costa reduce la planta docente mientras la remuneración de su director supera los $10 millones», en el cual se aborda la compleja situación que se vive en esta zona del sur del país.

