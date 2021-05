Denuncian millonario daño fiscal en la división Andina de Codelco

Mediante un oficio presentado ante Contraloría, el diputado Rodrigo González (PPD), junto al ex dirigente sindical, Juan Olguín, pidieron al Contralor Jorge Bermúdez, fiscalizar una serie de denuncias por diversas irregularidades en la división Andina de la cuprífera estatal, que podrían significar un daño al Fisco por más de mil trescientos millones de pesos.

Entre los hechos detallados en el escrito se señalan faltas de control en procesos licitatorios, sustracción irregular de dineros de la Fundación Orquesta Sinfónica Infantil de los Andes (FOSILA), el pago indebido de una indemnización laboral de 77 millones de pesos, y el retiro de dineros destinados al proyecto “Ecogranja Parque Cordillera”.

Para el diputado González, las irregularidades han ocurrido en diversos periodos de tiempo, con la participación de conocidos personeros políticos, donde incluso estaría vinculado el alcalde de Los Andes: “Hay una situación que data de varios años y donde están involucrados Manuel Rivera, actual alcalde de Los Andes, y también el ex director, Carlos Ríos, y otros organismos que han recibido dinero que pertenece a Codelco y que están destinados a funciones comunitarias, que podrían involucrar un monto que podría llegar a los mil trescientos millones de pesos”.

“Estos recursos han sido manejados informalmente, entregados sin factura o con facturas falsas, y donde una de las situaciones más graves es que al anterior director, Carlos Ríos, se lo despidió de la empresa por causales graves, y sin embargo, se le entregó una indemnización de 77 millones de pesos, hecho que debe explicar Codelco. Es muy importante que el país sepa dónde fueron a parar estos dineros, por qué tanta informalidad, por qué Codelco no denunció estos hechos a la justicia” puntualizó el parlamentario.

En tanto, el ex dirigente sindical, Juan Olguín, detalló que por parte de Codelco no ha existido la voluntad de transparentar los hechos denunciados, y sólo por una acción judicial de terceros salieron a la luz estos antecedentes: “Lo que ha sucedido está en el portal del poder judicial, son antecedentes públicos que Codelco puso a disposición por una contrademanda que puso Carlos Ríos, y si no hubiese sido por la demanda interpuesta estos antecedentes jamás se hubiesen conocido”, indicó.

“Es muy lamentable que sean recursos del Estado o de Codelco, pero es muy diferente que los recursos estén destinados a las personas más necesitadas, la orquesta sinfónica es una iniciativa muy loable para que niños de escasos recursos tengan un espacio de desarrollo y actividades musicales, pero sacar recursos de eso, sacar recursos de la granja educativa, es imperdonable. Codelco tiene la obligación moral y legal de hacer la denuncia cuando hay perjuicio económico, y en este caso existe todo el respaldo para denunciar penalmente a los responsables” concluyó Juan Olguín.