Denuncian que Hospital de Linares entregó dos cuerpos de víctimas del COVID-19 a familias equivocadas

Una situación insólita ocurrió en la región del Maule. Allí, dos familias denunciaron que el Hospital Carlos Ibáñez del Campo de Linares les entregó el cuerpo intercambiado de dos mujeres fallecidas en ese recinto de salud durante el pasado jueves.

De acuerdo con BioBio hile , se trata de dos familias de Yerbas Buenas y San Javier, y fue la propia morgue de Linares la que confirmó la entrega de dos cuerpos intercambiados.

Durante la jornada del viernes las familias de María Molina y Alba Medel llegaron hasta el hospital para denunciar lo ocurrido con los cuerpos de ambas mujeres que murieron a causa del coronavirus.

Patricia González, la hija de María Molina, indicó que su madre estuvo tres semanas internada en el hospital tras contagiarse de Covid-19 y que falleció la tarde del jueves. Tras su muerte, pudieron vestirla respetando todos los protocolos sanitarios y que a eso de las 13:00 horas del viernes volvieron a retirar su cuerpo para darle sepultura en San Javier, pero este no estaba.

“Nos dijeron que personal de otra funeraria llegó más temprano, que habrían retirado el cuerpo de mi mamá y estaría sepultada en el Cementerio de Yerbas Buenas“, dijo González sobre la insólita situación ocurrida en la morgue del hospital.

“Es una situación muy grave. Se supone que el hospital, más aún en pandemia, tiene un estricto protocolo, se etiquetan las personas, los cuerpos fallecidos bajan marcados y hay todo un proceso que cumplir. Esto es realmente duro. Aquí en el hospital se tiran la pelota para allá y para acá“, añadió la mujer

En Yerbas Buenas en tanto, la familia de Alba Medel enterró a la persona que creían era su madre, sin saber que en realidad se trataba de otra persona.

“No hay palabras para describir esta situación. Nos hemos enterado que la persona que sepultamos no es nuestra mamá. Es una situación inaceptable. Nadie nos da una respuesta”, condenó Sara Triviño, hija de Alba, citada por Mega Noticias.

“Eso lo más triste, que no pude estar allí. Yo ya me había venido, y venía tranquila, más conforme, porque mi mamá había quedado junto con mi padre, y luego me entero que era otra persona”, indicó.

Hasta los momentos, se conoce que la abogada de la Municipalidad de Yerbas Buenas prestará la ayuda judicial necesaria a la familia afectada, debido a que considera es necesario una indemnización por “el daño moral ocasionado”.

El Servicio Médico Legal ya exhumó el cuerpo de la anciana y será entregada a su familia de San Javier. De igual forma, se ejecutaron las acciones para entregar el segundo cuerpo a su verdadera familia.