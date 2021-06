Denuncian que Ministro Paris no realizó sumarios por vulneración del derecho a la confidencialidad de personas con VIH durante vacunación del Covid-19

En conversación con El Ciudadano, el activista y periodista Víctor Hugo Robles denunció el incumplimiento, por parte del Ministro de Salud, Enrique Paris, de la promesa de realizar sumarios al personal de salud que vulneró el derecho a la confidencialidad de las personas que viven con VIH, durante el proceso de vacunación contra el Covid-19.

Según explicó Robles, Paris solo ordenó la entrega de documentación e información a los vacunatorios y al personal que vulneró este derecho: «Es una vergüenza la respuesta del Ministerio de Salud frente a las graves denuncias de personas viviendo con VIH, quienes fueron vulnerados en su derecho a la confidencialidad cuando accedieron a la vacuna del coronavirus».

«El Minsal, en lugar de cumplir su promesa y hacer un sumario en contra de los vacunatorios denunciados, solamente informa la entrega de documentación e información a estos vacunatorios y al personal de salud que violentó gravemente los derechos de las personas viviendo con VIH», afirmó el activista, también conocido como el «Che de los Gays».

En este punto, indicó que «al ministro se le hicieron llegar denuncias concretas, con nombre y apellido, como él mismo lo solicitó, pero no cumplió su promesa de realizar un sumario sanitario. Es una vergüenza no solamente la respuesta, sino nuevamente comprobar que las palabras del ministro no tienen ninguna validez ni para el control de la pandemia ni respecto a las políticas públicas del VIH Sida en nuestro país», fustigó Robles.