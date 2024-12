Denunciante acusa que Sebastián Eyzaguirre habría incumplido condena por maltrato habitual

En la última edición de Only Fama, la periodista Lorena Vargas, compartió su experiencia de maltrato durante la relación que mantuvo con el también periodista Sebastián Eyzaguirre. La denuncia de Vargas culminó en la condena para Eyzaguirre de 300 días de pena remitida y la prohibición de acercarse a ella o a su familia a menos de 200 metros.

Sin embargo, Vargas aseguró que Eyzaguirre no habría respetado las restricciones impuestas por la justicia, afirmando que el mismo día de la sentencio otorgó una entrevista y que sus abogados iniciaron acciones debido a una supuesta visita a su domicilio.

«Ese mismo día dio una entrevista a Julio César Rodríguez, incumpliendo la medida cautelar de no comunicarse conmigo ni con mi familia, ya sea en persona o por cualquier medio. Lo primero que hace fue dar una entrevista y, además, mentir sobre situaciones privadas mías», denunció Vargas.

«Me convertí en un cadáver caminando«

Durante su intervención, Vargas describió los momentos más difíciles de la relación, revelando el impacto físico y emocional que sufrió: «Llegué a tener hipotermias cada hora y a pesa 39, 40 kilos. Me convertí en un cadáver caminando. Me hablaba al oído para amenazarme, eran muchas las cosas que me sucedieron».

Por su parte, Sebastián Eyzaguirre no tardó en reaccionar a las declaraciones de Vargas. A través de Instagram, el ex CQC desmintió las acusaciones y acusó al canal de emitir contenido malicioso.

«El canal Mega está promocionando información que sugiere que cometí un desacato a una orden judicial en una causa que se resolvió hace más de cuatro años. Esto incluye audios y videos antiguos que intentan manipular los hechos», señaló Eyzaguirre.

Además, afirmó que el Cuarto Juzgado de Garantía habría desestimado las nuevas imputaciones en su contra y advirtió que podría ejercer acciones legales contra el canal: «El derecho a informar debe regirse por la verdad, y no hacerlo nos faculta a tomar medidas legales».