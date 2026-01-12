«Deplorable y desubicada»: Colegio de Profesores pide investigación a fondo tras fiesta del SLEP Atacama con limusina y tragos

Ministro de Educación pidió la renuncia inmediata de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama, asumiendo en su reemplazo como subrogante Ximena Sanhueza, jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

«Deplorable y desubicada»: Colegio de Profesores pide investigación a fondo tras fiesta del SLEP Atacama con limusina y tragos
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Como «deplorable y desubicada» calificó el Colegio de Profesoras y Profesores la fiesta realizada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama para «celebrar» sus 5 años de funcionamiento, la cual incluyó tragos y hasta una limusina.

Consultado, el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar Arévalo dijo que le pareció una cuestión «totalmente desubicada, falta de decoro mínimo de un SLEP que ha destacado por sus enormes carencias, en el que hay escuelas que prácticamente se caen a pedazos en su infraestructura (…) Hacer una celebración a todo lujo, con limusina, es una absoluta falta de prudencia».

«Nos resultó muy chocante observar esas imágenes de una celebración a todo lujo, cuando los colegios, los establecimientos y sus comunidades escolares han tenido tantos problemas. No son cinco años para celebrar, porque el SLEP Atacama ha sido un ejemplo de mal funcionamiento, de actos corruptos y de una gestión deplorable», añadió el dirigente gremial.

En esa línea, dijo estar «de acuerdo que el Ministro de Educación haya pedido la renuncia al director, que era interino, pero nos parece una señal mínima. Creemos y exigimos una investigación más a fondo y se determinen otras responsabilidades que también pudieran haber», planteó Aguilar.

«Bien que se le pida la renuncia, pero queremos una investigación a fondo de cómo se llegó a una situación tan bochornosa como la que fuimos testigos», cerró el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Seguiremos informando.

Relacionados

Absalón Opazo

Contraloría acogió denuncia y SLEP Iquique inició sumario por actividad de Kast en liceo de Alto Hospicio

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Colegio de Profesores denunció ante Contraloría a director del SLEP de Iquique por hacer campaña a favor de Kast en liceo de Alto Hospicio

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Denuncian masivo despido de profesores en SLEP Andalién Costa

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Movilización en ascenso: SLEP Andalién Costa bajo presión por despidos masivos y denuncias de precarización

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

A propósito de los SLEP: Una amenazante realidad educativa

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Chiles Comptroller Accepts Complaint; Iquique SLEP Opens Internal Probe into Jose9 Antonio Kasts Visit to Alto Hospicio High School

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Suspenden clases en escuela de Peñuelas por rebalse de fosa séptica: Apoderados criticaron tardía reacción del sostenedor, SLEP Valparaíso

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Alarming Mass Layoffs of Teachers Reported in SLEP Andalién Costa

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Presupuesto 2026: Profesores califican como "amenazante y autoritaria" glosa que disminuye recursos a Servicios Locales de Educación Pública

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano