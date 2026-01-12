«Deplorable y desubicada»: Colegio de Profesores pide investigación a fondo tras fiesta del SLEP Atacama con limusina y tragos

Como «deplorable y desubicada» calificó el Colegio de Profesoras y Profesores la fiesta realizada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama para «celebrar» sus 5 años de funcionamiento, la cual incluyó tragos y hasta una limusina.

Consultado, el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar Arévalo dijo que le pareció una cuestión «totalmente desubicada, falta de decoro mínimo de un SLEP que ha destacado por sus enormes carencias, en el que hay escuelas que prácticamente se caen a pedazos en su infraestructura (…) Hacer una celebración a todo lujo, con limusina, es una absoluta falta de prudencia».

«Nos resultó muy chocante observar esas imágenes de una celebración a todo lujo, cuando los colegios, los establecimientos y sus comunidades escolares han tenido tantos problemas. No son cinco años para celebrar, porque el SLEP Atacama ha sido un ejemplo de mal funcionamiento, de actos corruptos y de una gestión deplorable», añadió el dirigente gremial.

En esa línea, dijo estar «de acuerdo que el Ministro de Educación haya pedido la renuncia al director, que era interino, pero nos parece una señal mínima. Creemos y exigimos una investigación más a fondo y se determinen otras responsabilidades que también pudieran haber», planteó Aguilar.

«Bien que se le pida la renuncia, pero queremos una investigación a fondo de cómo se llegó a una situación tan bochornosa como la que fuimos testigos», cerró el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

📌 El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama. Desde este lunes 12 de enero, asume la subrogancia Ximena Sanhueza, jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico. pic.twitter.com/e8enDbcN7v — Ministerio de Educación (@Mineduc) January 12, 2026

Seguiremos informando.