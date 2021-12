Derecho a la Seguridad Social en la nueva Constitución: Un momento histórico para las trabajadoras y trabajadores chilenos

Esta semana, la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP ingresó a la Convención Constituyente una iniciativa de norma constitucional que busca dejar instalada la Seguridad Social como un derecho fundamental de todas las personas en la Nueva Constitución y al Estado como garante en el cumplimiento de este derecho a través de instituciones públicas y sin fines de lucro.

En este contexto, se realizó un acto realizado frente al ex Congreso, al que asistieron organizaciones sindicales y sociales que han sido parte del movimiento por la recuperación de la Seguridad Social para Chile, además de delegados constituyentes, parlamentarios y dirigentes de la misma Coordinadora.

Sobre la iniciativa popular ingresada a la Convención, Aurora Delgado, convencional constituyente y ex vocera NO+AFP Valdivia, recordó que «no ha sido fácil levantar este movimiento desde los territorios. El derecho a la seguridad social es necesario que en este Chile de hoy esté garantizado y que el proceso constituyente sea una muestra de la democracia que nosotros queremos profundizar».

En la misma línea, Ana María Gazmuri, diputada electa por el Distrito 12, dijo que «esto es un momento histórico en esta tan larga y comprometida lucha por recuperar nuestro derecho a una vejez digna, y me parece que este compromiso de los constituyentes de estar presentes acá hoy da una señal clara del nuevo Chile que queremos ir construyendo, así que como siempre he estado al lado de NO+AFP desde el principio, seguiré estando como diputada electa, porque con las pensiones de nuestros adultos mayores no se puede lucrar, no se pueden hacer negocios».

Por su parte, Doris González de la organización social Ukamau, manifestó que «quienes hemos estado desde el movimiento social empujando las transformaciones de este país estamos plenamente orgullosos de lo que se está haciendo. Esta convención la vamos a defender y se tiene que seguir legislando de cara a la ciudadanía y al pueblo que tanto espera las transformaciones y en este caso, una de las prioridades es la seguridad social».

«El llamado es a seguir organizándose, a seguir movilizados, porque tenemos una convención que se puso a disposición, tenemos un gobierno que se va a poner a disposición, pero también depende del movimiento social que empujó las transformaciones, que esto efectivamente se logre», agregó González.

En tanto, para el dirigente sindical y diputado electo por el Distrito 9, Andrés Giordano, «debemos tener la conciencia clara de que nuestras luchas, las luchas del movimiento social, siempre han sido dificultadas por el poder. Por lo tanto, más que nunca nos toca seguir defendiendo el proceso que nos va a abrir la puerta para garantizar la seguridad social».

«Varios años de lucha»

La presentación de la iniciativa ante la Convención Constitucional es sin dudas un hito para el movimiento NO+AFP. Jorge Hernández, presidente de Sintec, así lo cree: «No olvidemos que esta propuesta que hoy día se está entregando es la construcción de varios años de lucha, de un plebiscito donde participaron más de un millón de trabajadores, trabajadoras y ciudadanos, fruto de la unidad de las organizaciones sindicales y organizaciones populares en el territorio».

«El movimiento sindical tiene que seguir avanzando, hoy día estamos recibiendo el patrocinio de los constituyentes pero tiene que ser los miles y miles de trabajadores y trabajadoras quienes también tienen que patrocinar está iniciativa, para que sea contundente el respaldo popular», concluyó Hernández.

