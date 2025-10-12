Derechos Humanos, memoria histórica y desafíos globales: Los temas que abordará Boric en su reunión con el Papa León XIV

A contar del lunes 13 de octubre, el Presidente Gabriel Boric realizará una visita de trabajo a Roma (Italia) donde, entre otras actividades, se reunirá en primer lugar con el Papa León XIV en el Vaticano.

Viajan junto al Mandatario el canciller Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Loreto Carvajal; y los senadores Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

Previamente, en Chile, Boric se reunió con el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalí, para profundizar sobre los objetivos de la visita oficial al Estado Vaticano y la audiencia privada que el Jefe de Estado sostendrá con el Papa León XIV, tal como lo han hecho todos los expresidentes, quienes se han reunido con el Obispo de Roma correspondiente.

Actividades

Partiendo con la agenda el día lunes 13, durante la visita a la Ciudad del Vaticano, en el Palacio Apostólico, el Presidente abordará con el Sumo Pontífice materias vinculadas a derechos humanos, memoria histórica y desafíos globales actuales, como la situación humanitaria en Gaza, la triple crisis climática, la urgente necesidad de trabajar para superar la pobreza y los desafíos e impactos de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo.

Asimismo, ahondará en el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura cívico-militar en Chile, el legado de la Vicaría de la Solidaridad y la importancia de Luisa Riveros, dirigente social que denunció ante el Papa Juan Pablo II las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

Luego, y con el objetivo de profundizar en las oportunidades de cooperación entre Chile y la Santa Sede, el Mandatario sostendrá una reunión bilateral con el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.

Posteriormente, y siempre en el marco de la visita oficial, el Jefe de Estado visitará la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y la Basílica Santa Maria Maggiore, donde está la tumba del Papa Francisco, a quien rendirá un homenaje por su «legado espiritual, social y latinoamericano», según detallaron desde la Presidencia en un comunicado.

En tanto, el martes 14, el Presidente de Chile encabezará la ceremonia inaugural del ‘Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano’, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que es uno de los proyectos más exitosos para la agricultura familiar campesina e indígena impulsados por esta organización internacional.

Previo a este evento, Boric sostendrá una reunión bilateral con el director general de la FAO, Qu Dongyu, para abordar el trabajo de la organización en Chile y reafirmar el compromiso de nuestro país con la seguridad alimentaria global, la lucha contra el hambre y la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes.

Participación «remota» en Enade

Durante la tarde de Roma, mañana en Chile del martes 14, el Presidente participará de manera remota en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2025.

Al otro día, el miércoles 15, Boric encabezará el Encuentro de Negocios Chile-Italia, organizado por InvestChile para promover las inversiones en nuestro país y seguir posicionándolo como un hub en América Latina. La cita contará con la participación de cerca de 100 inversionistas italianos, con quienes se abordarán las principales oportunidades y ventajas de Chile en el ámbito comercial.

Finalmente, también el miércoles 15, Gabriel Boric y el Presidente de Italia, Sergio Mattarella, liderarán un seminario en conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma el 6 de octubre de 1975.

En el encuentro, organizado de manera conjunta por la Fundación italiana Vittorio Occorsio y la Embajada de Chile en Italia, se destacará la importancia de la figura del democratacristiano en Chile y, posteriormente, en su exilio en Roma, subrayando su liderazgo y su intención de unificar a las oposiciones a la dictadura.

Los Jefes de Estado sostendrán luego una reunión bilateral en el Palacio del Quirinale, para abordar el escenario global y materias de interés común como la situación en Gaza y Ucrania, la importancia del Acuerdo Marco Avanzado suscrito entre Chile y la Unión Europea, además de evaluar los avances de la relación bilateral y buscar espacios para seguir fortaleciéndola.

Recordemos que, en julio de 2023, el Presidente Boric recibió en visita oficial al Presidente Mattarella en el Palacio de La Moneda, ocasión en la que se firmaron acuerdos de cooperación en desarrollo sostenible y formación diplomática.

El Presidente en La Moneda junto al Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalí.

Desde la Presidencia informaron que el Mandatario junto a la delegación que lo acompaña, retornarán a Santiago el miércoles 15 de octubre, aterrizando en Santiago la mañana del jueves 16.

