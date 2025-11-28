Desayuno clave: Michelle Bachelet entrega respaldo explícito a Jeannette Jara a días del balotaje

A menos de tres semanas del balotaje, y mientras aún repercute el encuentro entre Eduardo Frei y José Antonio Kast, Michelle Bachelet decidió mover ficha a primera hora del día de ayer jueves. Entre las 06:30 y las 07:15 de la mañana, la exmandataria recibió en su casa a Jeannette Jara para un breve desayuno, antes de que la candidata partiera rumbo al “Primer Foro Social” de Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, donde se enfrentó precisamente a Kast.

El encuentro no quedó en la intimidad. El comando difundió imágenes del desayuno y un comunicado en que la ex presidenta concretó un respaldo de Michelle Bachelet a Jeannette Jara que despeja cualquier ambigüedad: “A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”, indica un comunicado de la oficina de la ex mandataria.

Un desayuno temprano y el respaldo de Michelle Bachelet a Jeannette Jara

El gesto tuvo un sello muy claro: temprano, sobrio y explícito. El desayuno duró menos de una hora, porque a las 08:30 Jara debía estar en el foro social dedicado a pobreza y políticas sociales, donde compartió escenario con José Antonio Kast.

En ese contexto se enmarca el respaldo de Michelle Bachelet a Jeannette Jara: la exmandataria subrayó que, a lo largo de su vida pública, ha trabajado con personas con “profundo sentido de servicio”, y que la candidata forma parte de ese grupo. Al describirla como “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”, Bachelet no solo validó su trayectoria, sino que la ubicó en la misma línea de trabajo que ella reivindica para su propio legado.

El comando de Jara relevó las imágenes y las palabras de la ex presidenta como una señal clave en una campaña donde cada apoyo puede inclinar a sectores del electorado que todavía están definiendo su voto.

Lo que dijo Jara tras el encuentro con Bachelet

La candidata también se refirió al encuentro a través de sus redes sociales, destacando la dimensión personal y política del diálogo con la exmandataria. En su mensaje, escribió: “Hoy comenzamos el día con una conversación que siempre valoro profundamente: me reuní con la expresidenta Michelle Bachelet. 🇨🇱💙

Para mí es un orgullo poder dialogar con una mujer que ha marcado la historia de nuestro país y que ha abierto caminos para tantas de nosotras. Hablamos del futuro de Chile, de los derechos conquistados con esfuerzo por las mujeres, y de cómo seguir avanzando con esperanza y convicción.

La expresidenta Bachelet, como siempre, tuvo la generosidad de compartir su experiencia y visión. Escuchar a una líder chilena y mundial de su talla es un aprendizaje necesario, y le estoy muy agradecida por su cariño.

Seguimos avanzando, juntas y juntos, por un Chile que cuide, que respete y que no retroceda».

De esta manera, Jara no solo agradeció el apoyo político, sino que enmarcó la conversación en un eje de derechos de las mujeres, futuro del país y continuidad de los avances que identifica con la figura de Bachelet.

Un gesto que se suma a la recta final del balotaje

El desayuno entre Bachelet y Jara ocurrió en una mañana especialmente cargada para la candidata: inmediatamente después, debía enfrentar el Foro Social de Cooperativa y el Hogar de Cristo, centrado en pobreza y políticas sociales, donde compartió escenario con José Antonio Kast.

En el papel, se trató de un encuentro breve. En los hechos, fue una señal directa al electorado: la expresidenta decidió hacer público su apoyo, definir a Jara como una de las personas con “compromiso con el país y profundo sentido de servicio” y situarla como continuadora de una línea de políticas públicas “que impactan la vida de las familias”.

A días del balotaje, el movimiento de Bachelet suma una pieza más al mapa de respaldos y deja instalado que, al menos desde su vereda, la opción es clara.