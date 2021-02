Desbordes carga contra el gobierno por no defender a Carabineros en caso Panguipulli y descarta refundar la institución

El ex ministro de Defensa y actual precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a una posible refundación de Carabineros, luego de las crisis que enfrenta la institución por constantes agresiones y violaciones a los derechos humanos y que se ha visto agudizada por el asesinato del joven un malabarista, Francisco Martínez en Panguipulli, quien fue baleado por un uniformado durante un control de identidad.

En entrevista con T13, Desbordes respaldó la tesis de la legítima defensa del policía, y criticó que el Gobierno “debió haber defendido a Carabineros por los hechos de Panguipulli y no lo hizo“.

Además, añadió que al Ejecutivo “le faltó defender con más fuerza a ese carabinero porque si ahí no hay legítima defensa, ¿dónde hay legítima defensa?”.

“Ojalá el gobierno hubiera sido un poquito más firme para apoyar. No apoyó nada, se limitó a mirar al techo y eso no puede pasar en un gobierno (…). Ese tipo de cosas generan una fuerte incomodidad dentro de la institución y también desincentivan a quienes quieren entrar a la escuela”, aseveró.

“No estoy de acuerdo con refundar Carabineros”

Desbordes se refirió a los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien planteó la tesis de refundar Carabineros, lo que produjo malestar en el Alto Mando de la institución, llegando al punto de manifestar su malestar a La Moneda, tal y como se filtró al diario El Mercurio.

En conversación con Radio Universo aseguró que “soy muy cercano con Karla Rubilar, le tengo gran aprecio y cariño. Pero en este caso no comparto su concepto, lo de la refundación no me parece”. Agregando que, a su juicio, sí debe haber una modernización a la institución policial.

“Yo creo que lo que hay que hacer es modernizar a la institución, hay que modernizar procesos administrativos para que no tengamos otra vez un fraude, hay que modernizar a fondo los procesos formativos para mejorar la formación del policía en Chile, hay que mejorar los incentivos, hay 6 mil vacantes sin llenar”, sostuvo.

“Cuando dicen que quieren refundar de los cimientos, pero por qué, si ésta sigue siendo una de las mejores policías de América Latina. ¿Hay que hacerle muchos cambios? Por supuesto, no hay duda en eso, hay que modernizar y mejorar muchas cosas, pero también hay que considerar que esta no es una mala policía (…)No estoy de acuerdo con que haya que refundar la institución”, subrayó.