«Desbordes es el primer responsable»: Colegio de Profesores valoró oficio de Contraloría a alcalde de Santiago por violencia contra docentes en el Instituto Nacional

En el escrito, el organismo a cargo de Dorothy Pérez solicita tanto a Desbordes como a la Superintendencia de Educación, que informen cuáles han sido las acciones efectivas que han tomado para enfrentar el tema de la violencia en los establecimientos educacionales, las medidas para proteger a las y los trabajadores, y para que las y los estudiantes puedan desarrollar su aprendizaje de manera adecuada.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Como una acción «correcta» calificó el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile la decisión de la Contraloría de oficiar al alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) por los reiterados hechos de violencia que han afectado a docentes en el Instituto Nacional, cuyo sostenedor es el municipio capitalino.

Al respecto, el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, señaló respecto a estos hechos puntuales, que el alcalde Desbordes «hizo un poco el ridículo con sus primeras declaraciones emplazando al Magisterio, ya que la responsabilidad principal es del sostenedor, del Mineduc y de la Superintendencia de Educación, no de un gremio». 

Sobre el oficio, el líder gremial agregó que «hace bien la Contraloría de volver el foco donde corresponde, que es la responsabilidad del sostenedor, que es el primer responsable de asegurar condiciones adecuadas en los colegios que están bajo su administración y cuáles son las gestiones efectivas que han hecho los distintos organismos de educación».

«Eso es lo correcto, nos parece bien. Vamos a esperar la respuesta porque se ha hecho muy poco, más allá de declaraciones y cuñas comunicacionales, se ha hecho muy poco», agregó el dirigente gremial.

En ese sentido, Aguilar recordó que «hace muy poco como Colegio de Profesores ganamos un juicio por el caso del docente agredido brutalmente en San Ramón», proceso en el cual los tribunales condenaron al empleador a pagar una indemnización.

«La Corte determinó que no se había garantizado la seguridad y condiciones adecuadas para que el trabajador ejerciera  sus funciones», destacó el presidente de las y los profesores.

