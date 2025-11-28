Tras ataque a profesoras en Instituto Nacional: Contraloría ofició a Desbordes para que informe sus acciones como sostenedor en «prevenir la ocurrencia de tales hechos»

La Contraloría envió un oficio al alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), en su calidad de sostenedor del Instituto Nacional, para que informe las acciones realizadas para prevenir la ocurrencia de hechos de violencia como los ocurridos recientemente en dicho establecimiento, donde 3 profesoras fueron agredidas y rociadas con bencina.

«Considerando las reiteradas situaciones de violencia ocurridas en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, se requiere a usted informar respecto de todas las medidas adoptadas con el objeto de prevenir la ocurrencia de tales hechos, los que se han reiterado en el tiempo», se lee en el oficio enviado, que fue compartido por la Contraloría en sus redes sociales y enviado también a la Superintendenta de Educación, Loreto Orellana.

¿Qué ocurrió?

A través de un comunicado, la dirección del Instituto Nacional dio cuenta de los hechos, ocurridos durante la jornada de la mañana de este viernes 28/11, confirmando que tres docentes fueron agredidas por sujetos que se encontraban encapuchados y portando elementos incendiarios, con los cuales previamente se habían enfrentado a carabineros en las afueras del colegio.

«Condenamos categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar», señalaron desde el establecimiento en su declaración.

Noticia en Desarrollo