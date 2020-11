Desbordes responde a Guaidó: “No tengo antecedentes de venezolanos infiltrados”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, negó que existan antecedentes sobre agentes venezolanos infiltrados en el estallido social, tal como lo aseguró Juan Guaidó.

Consultado por los posibles venezolanos infiltrados en los actos de violencia, el diputado opositor y autoproclamado presidente encargado de la nación caribeña indicó a la revista Realidad y Perspectivas de la Universidad de Chile que “es absolutamente factible”.

Indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “puede financiar y entrenar mecanismos de infiltración, agitación y violencia en los distintos países”, aunque no presentó pruebas para sostener sus dichos.

En respuesta, el ministro Desbordes descartó que hayan antecedentes respecto a infiltrados venezolanos.

“No tengo antecedentes que permitan confirmar esa tesis“, aclaró en una entrevista concedida a Radio Bío Bío en las que indicó que entre los detenidos durante el estallido social se registraron detenciones de distintos ciudadanos extranjeros.

“Hay varios detenidos durante el estallido, de los que participaron hechos de violencia, que son extranjeros y eso también es otro dato duro (…) Una cosa es la violencia y otra muy distinta es la legítima manifestación pacífica que hicieron cientos de miles de chilenos”, señaló.

Cuando el periodista de Radio Bio Bio le solicitó comentar los informes de inteligencia, Desbordes se negó.

“Los informes de inteligencia son secretos. No puedo comentarlos en reuniones que no sean estrictamente secretas y lamentablemente menos en un medio de comunicación. Les pido que me disculpen eso, pero no puedo darle más información que el señalarle que pruebas, y eso la Fiscalía es la que ha investigado, de que haya habido una mayor participación, al menos hasta ahora, no hay información”, dijo.