Desde Panamá: Ximena Rincón criticó aprobación de la Ley de Incendios

Rincón, junto a otros senadores, se encuentran participando en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que tiene lugar en Panamá y al cual han asistido varios mandatarios, como los presidentes de Colombia y Brasil, y también el presidente electo de Chile, José Kast.

Una inesperada crítica a la aprobación de la ley de incendios en el Senado, realizó la futura ministra de Medioambiente de José Kast y actual senadora, Ximena Rincón, quien lamentó que la iniciativa «se aprobara» ya que, aseguró, sería «perjudicial para los pequeños propietarios».

A través de su cuenta en la red social X, Ximena Rincón afirmó que «por estar en Panamá en foro importante para nuestro país y Maule, no pude estar en la votación de este proyecto».

Seguidamente, lamentó que la iniciativa «se apruebe sin los votos que den cuenta de lo perjudicial para los pequeños propietarios y de la nula consideración a las alertas que hicimos durante su discusión».

Recordemos que la senadora Rincón fue criticada desde La Moneda por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien a raíz de la tragedia ocurrida en la región del Biobío, sostuvo que «tenemos una Ley de Incendios que está con urgencia hace meses. Llevamos dos años tratando de sacarla adelante y ha estado, lamentablemente, parada en la Comisión de Hacienda del Senado». 

Entonces, consultada por la prensa sobre los motivos por los cuales el proyecto no avanzaba, Vallejo respondió: Habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón». 

