Desempleo baja a 8,4% en Chile: INE reporta leve mejora impulsada por aumento de personas ocupadas

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,4% durante el trimestre móvil agosto-octubre de 2025, registrando una leve pero significativa mejora en el panorama laboral del país. La cifra representa un descenso de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

La mejora en el indicador se explica fundamentalmente por el dinamismo del mercado laboral. Según el reporte, «la cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%)».

En consecuencia, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, «incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-0,9%)».

Cabe señalar que el nivel de desempleo es el menor desde el trimestre noviembre–enero de 2023 y acumula cinco meses consecutivos de baja

Asimismo, en doce meses, la expansión del total de la población ocupada (1,5%) fue liderada por quienes se clasificaron como presentes en su trabajo (2,6%), mientras que las personas ocupadas ausentes, que representaron el 5,0% del total de personas ocupadas, decrecieron 15,7%, equivalentea 87.430

personas.

Cifras de desempleo por género

El informe del INE detalla una evolución dispar de acuerdo con el género. Para las mujeres, los resultados fueron positivos: «la tasa de desocupación femenina se situó en 8,8%, decreciendo 0,5 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 2,9%, incididas únicamente por las cesantes (-3,8%)». Además, sus tasas de participación y ocupación mostraron avances importantes, tras situarse en 53,0% y 48,3%, respectivamente y experimentando un incremento de 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso.

Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En contraste, la situación para los hombres presentó un leve deterioro, ya que la tasa de desocupación masculina fue de 8,2%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 2,1%, incididos por los cesantes (1,6%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (9,1%)».

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%).

Sectores que Impulsaron el empleo y la informalidad

El análisis por sectores económicos revela qué rubros lideraron la creación de puestos de trabajo.

«Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%)». En cuanto a la calidad del empleo, «por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,2%) y personas asalariadas informales (6,0%)», planteó el informe.

Respecto a la informalidad laboral, se observó una mejora, ya que la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,9 pp. en doce meses.

En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas por los hombres (-4,2%) y por las personas trabajadoras por cuenta propia(-7,5%).

Los sectores que más contribuyeron a esta reducción fueron «comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%)».

Otros indicadores relevantes

El reporte del INE también incluye datos sobre la cantidad de trabajo.

«En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 2,4%; mientras que el promedio de horas trabajadas creció 0,8%, llegando a 36,5 horas». La brecha de género en las jornadas se mantiene, con un promedio de «38,7» horas para los hombres y «33,8» horas para las mujeres.

La denominada tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, que ofrece una visión más amplia de la subutilización de la mano de obra, «alcanzó 16,4%, con una reducción de 0,3 pp. en el período».

No obstante, persiste una brecha de género de 4,6 puntos porcentuales en este indicador, situándose en «14,3%» para los hombres y «18,9%» para las mujeres.

Disminuye el desempleo en la Región Metropolitana

Uno de los datos más relevantes del reporte es el desempeño de la Región Metropolitana, que concentra la mayor cantidad de población y actividad económica del país. Según los datos del INE, la tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,3 pp. en doce meses.

El crecimiento de la ocupación en la capital fue del 2,1%, impulsado principalmente por los sectores de «servicios administrativos y de apoyo (23,4%) e información y comunicaciones (20,0%)».