«Deseo que reciba toda la ayuda que no me dio cuando me atacó, rajándome arteramente la pierna, mientras me desangraba»: la acusación del periodista de CHV Alejandro Vega contra camarógrafo de TVN herido en Tirúa

El pasado sábado, el equipo periodístico de la Televisión Nacional de Chile (TVN) liderado por Iván Núñez, sufrió un ataque armado en Tirúa, en la provincia de Arauco, Región del Biobío , que terminó con el camarógrafo Esteban Sánchez con las lesiones más graves, incluyendo heridas de bala en un brazo y tórax, así como la pérdida de su ojo derecho.

Sánchez, quien continúa internado en el Hospital Clínico del Sur en Concepción, en una conversación con otro camarógrafo que trabajó en TVN agradeció el apoyo recibido y les pidió a sus colegas que se cuidaran ya que corren un gran riesgo al ejercer su labor periodística.

“Ustedes que están acá en la zona cuídense, de verdad cuídense, porque ustedes son los que más corren riesgo“, advirtió, según reseñó Bio Bio Chile.

Por su parte, Núñez presentó una querella por homicidio calificado, en la que relató paso a paso cómo ocurrió el atentado del sábado en Tirúa, justo después de sostener un encuentro con el comunero mapuche y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y dejarlo en su hogar.

«Los disparos duraron aproximadamente unos cinco minutos y nosotros seguíamos avanzando, por lo que debe haber sido un número de tiradores importante. De hecho, nunca nos detuvimos y siempre estuvimos bajo fuego. Esteban permanentemente me gritaba ‘sácame de acá'», contó el reportero de TVN.

Acusación contra el camarógrafo

La agresión contra el equipo del canal estatal ha causado indignación en la población, sobre el riesgo que corren los equipos periodísticos al ejercer su labor.

Las muestras de solidaridad hacia Núñez y en especial hacia Sánchez han inundado las redes sociales. Sin embargo el el periodista de reportajes de CHV/CNN, Alejandro Vega, indicó que el camarógrafo lo atacó y lo hirió en una pierna hace más de dos años.

«Ojalá que el colega camarógrafo cobardemente atacado, tenga la fuerza suficiente para salir de este difícil momento. De corazón deseo que reciba toda la ayuda que no me dio cuando me atacó, rajándome arteramente la pierna, mientras me desangraba. Fuerza para él y su familia», expresó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

El mensaje generó varias respuestas de otros usuarios, quienes sorprendidos le pidieron que ofreciera más detalles, a lo que Vega respondió que no podía hacerlo, y que solo esperaba el camarógrafo de TVN «pudiera salir de este difícil momento».

«Lo que entendí con este tweet, es que el camarógrafo te atacó y que llevas dos años esperando justicia. Es eso? «, le comentó otro usuario, a lo que Vega respondió afirmativamente.

El periodista indicó que tiene dos años esperando que la Fiscalía atienda su caso en contra de Sánchez.

Otros usuarios, como @3mperatron41, le reprocharon a Alejandro Vega la publicación de los mensajes en los que se refiere a la agresión de Sánchez en su contra , ya que a su juicio «no es el momento ni la vía para esto».

«Tuve catarsis de sinceridad con alguien que ahora sufre, que le deseo mejoría, pero que no perdonaré jamás. Punto», respondió el periodista que ha llevado a cabo reveladoras investigaciones sobre Derechos Humanos en casos como el asesinato de Víctor Jara o el ataque incendiario contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri.