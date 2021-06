Desmienten a Bellolio tras asegurar que “nunca” ha estado en contra del matrimonio igualitario

Durante la noche del domingo, el ministro Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio (UDI), participó del programa Tolerancia Cero. Durante la mesa de conversación se abordaron distintos temas que marcaron la semana, como la decisión del presidente Sebastián Piñera de poner urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario, ingresado por la administración de Michelle Bachelet.

El ministro Bellolio fue cuestionado sobre las posibles consecuencias políticas del anuncio, ante lo que contestó que hubieron “otros anuncios y una reflexión sobre el valor de la democracia y la política en las circunstancias en las que estamos”, no solo el anuncio sobre el matrimonio igualitario.

“La familia ha sido refugio durante estos 13 meses de pandemia”, comentó el ministro, y agregó que “es legítimo que haya personas dentro de nuestra coalición que estén en desacuerdo con esto”, debido a que el matrimonio igualitario “no estaba dentro del programa, así como tampoco estaba el estallido social ni la pandemia.”

La periodista Mónica Rincón le preguntó al ex parlamentario sobre cuándo cambió de opinión y por qué, a lo que Bellolio respondió que “yo nunca he estado en contra del matrimonio igualitario”.

Sin embargo, fue corregido por Rincón, quien le recordó que en una entrevista al diario La Segunda en 2013 aseguró que el matrimonio debía mantenerse como “la unión entre un hombre y una mujer”.

Ante ola evidencia, el secretario de Estado comentó: “¿Soy más liberal que hace diez años? De todas maneras”.

Bueno, así se pilla un mentiroso.



Bellolio siendo desenmascarado por Mónica Rincón en #ToleranciaCero pic.twitter.com/dnpcooxJZC — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) June 7, 2021

Jaime Bellolio confesó que los proyectos de Acuerdo de Unión Civil y el cambio regitral de sexo fueron importantes para él, debido a que “después de conocer a muchas familias, me di cuenta lo importante que era para ellos”. El ministro negó que su postura tenga contradicciones con sus creencias, y aseguró: “Soy de derecha, y yo creo en la libertad, en la dignidad humana, en la sociedad civil. Y creo en la familia como parte esencial de lo que es una sociedad. Y es exactamente por eso que creo que tenemos que avanzar en el matrimonio igualitario”.

Bellolio expresó su descontento con la forma en la que se ha abordado el anuncio sobre el matrimonio igualitario. “No nos parece razonable que nos digan: ‘Ya, ¿sabes qué? Cuando el Presidente toma decisiones que son impopulares es porque no escucha a la gente (…) Y cuando el Presidente anuncia algo en que la mayor parte de la gente sí está a favor, lo hace por las encuestas’”, criticó.

El ministro agregó que no considera que este anuncio afecte a la coalición. “Yo no creo que la política de la centroderecha pueda reducirse en su acción política a estar en contra del matrimonio igualitario”, aseguró, e insistió en que si la fuerza de una coalición política se quiebra por una materia como el matrimonio igualitario, significa que la coalición “era un poquito frágil”.

«No son 15 meses, son 13″

Durante la entrevista, el ministro Bellolio también se refirió al manejo de la pandemia, y defendió las ayudas sociales implementadas desde La Moneda para afrontar la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19.

La panelista de Tolerancia Cero, Macarena Lescornez, le preguntó por qué el gobierno ha llegado tarde con la ayuda, “15 meses después, quitando los ahorros previsionales», a lo que éste le indicó que había un «problema» en su cálculo.

“Decir que en Chile no se han entregado ayuda a las familias más vulnerables y a la clase media es faltar a la verdad. Uno puede decir que es insuficiente, que no estábamos preparados, pero el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) partió en mayo del año pasado, no son 15 meses, son 13″, aseguró.

– Periodista: Llegaron 15 meses tarde con la ayuda…

– Ministro Bellolio: "No, no son 15, son 13". 😳#ToleranciaCero. pic.twitter.com/iSW8ktHtTU June 7, 2021

Según el secretario de Estado, «buena parte de los chilenos nos felicitábamos a nosotros mismos porque habíamos bajado la pobreza, pero eso significaba por definición que habían inmensas capas de clase media que estaban en torno a la vulnerabilidad con pánico y terror de volver a la pobreza”.

Jaime Bellolio agregó que “no habían buenos instrumentos para las familias de la clase media” en materia de protección social. “No hay ningún país del planeta que haya sido capaz de hacer esto a la perfección”, agregó el ministro. “Por supuesto que nos hemos equivocado, por supuesto que pudo haber sido mejor, nos hubiese encantado poder prever la magnitud y la duración que ha tenido la pandemia.”