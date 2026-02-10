Desmienten que INDH haya cuestionado a conductor que atropelló a asaltante: Kaiser y Parisi entre los que compartieron la noticia falsa

Un reporte del portal Fast Check dejó al descubierto una nueva noticia falsa (fake news), dirigida esta vez contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y que fue compartida en sus redes sociales por los excandidatos presidenciales Franco Parisi y Johannes Kaiser, entre otros.

De acuerdo a lo informado, el origen de la fake news se encontró en una página llamada «Diario Sur Noticias», cuyo titular dice textual: ‘Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente’. Pero, en el cuerpo de la noticia no se consigna ninguna declaración del Instituto respecto a este caso en específico.

¿Qué dice la nota del Diario Sur Noticias? Firmada por Rodrigo Flores, la crónica relata los hechos en torno al atropello del asaltante en Quilicura, y recién en su párrafo final señala que «desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos han señalado en situaciones similares que este tipo de casos abre un debate respecto al uso de la fuerza por parte de civiles».

«Es decir, no hay mención a declaraciones explícitas del INDH que sean recientes o acotadas únicamente a lo ocurrido este sábado», apuntaron desde Fast Check, quienes además consultaron directamente al Instituto por esta supuesta declaración.

Naturalmente, desde la entidad confirmaron que la información es completamente falsa, agregando que «forma parte de un esfuerzo por desprestigiar la labor del INDH». Lee la nota completa de Fast Check AQUÍ.

FALSO🔴Se difundió que el @inddhh cuestionó el atropello de un automovilista a un delincuente tras sufrir una encerrona en Quilicura el sábado pasado. No hay declaraciones oficiales del organismo que refieran al incidente. Por lo demás, el propio INDH desmintió este contenido… https://t.co/asKkqcT5ho — Fast Check CL (@fastcheckcl) February 10, 2026

El Ciudadano