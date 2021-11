“Despertar” leyes por los derechos de la niñez , la reparación de daños y reivindicaciones plantea la candidata por el D23 Onésima Lienqueo

“Despertar” esos proyectos de Ley que buscan garantizar los derechos de la niñez, la no discriminación, reivindicación y reparación de daños de los niños, niñas y adolescentes, motivan a la candidata por el Distrito 23 en la región de La Araucanía, Onésima Lienqueo, a llevar su propuesta ante el Parlamento.

Son años de lucha que han caracterizado a la activista, reconocida internacionalmente por su trabajo en la defensa y promoción de la niñez en Chile, hoy aspirante a diputada como independiente en cupo de la Federación Regionalista Verde Social, por la lista Apruebo Dignidad.

Psicopedagoga, educadora intercultural, fundadora de “Pichi Newen” (“Pequeña energía” en mapudungun), y miembro la Red de Defensa de la Infancia Mapuche: Infancia Libre y Sin Represión, vivió en carne propia el dolor y sufrimiento ocasionado por la discriminación al ser mapuche y pobre, por ello busca replicar su aprendizaje de sentir orgullo por sus raíces y origen en los niños de la zona, educar y defender a niños que necesitan ser defendidos.

Lienqueo lleva años denunciando la ausencia de mecanismos de prevención de las vulneraciones de derechos infantiles, así como de una institucionalidad que repare los daños causados. Ahora, como candidata sostiene que “esa es la misión hoy día. Ojalá lleguemos. Y si no llegamos, hicimos un tremendo trabajo de visibilizar y vamos a lograrlo igual. Son sueños que se van a cumplir de una u otra forma”.

“Hemos hecho la pega que el Estado no ha hecho, por eso nuestro trabajo se hizo tan relevante. Como somos mapuche, autónomos, somos profesionales que nos criamos en este espacio y vivimos la misma violencia, pudimos llegar con cercanía a los territorios y entender cómo viven desde la historia y la memoria de un pueblo”, relató en declaraciones al medio Doble Espacio.

“En La Araucanía no solamente hay violencia hacia los niños mapuche: es la región con los casos más graves de vulneración del Sename; hay muchos niños abandonados y en condición de calle; faltan comedores, hogares, bibliotecas y espacios para que se conviertan en adultos emocionalmente estables que puedan convivir en sociedad”, indicó.

Formación de la identidad

Consultada por Doble Espacio, Onésima Lienqueo destacó la importancia de la formación de la identidad para el desarrollo del ser humano, sobre todo cuando esta identidad está arraigada a una cultura o a un territorio, con ello se rompe con los ciclos de prejuicios y estigmatización. “Es importante fortalecer la identidad para cortar esos procesos de discriminación”, agrega.

Asimismo, se refirió al impacto de la violencia que presencian los menores, por ejemplo, en casos de allanamientos y detenciones por parte de fuerzas de seguridad donde incumplen los protocolos para niños y niñas, quienes son los que más pierden. “Sufren heridas físicas y emocionales, para el resto de sus vidas. Es un daño estructural al desarrollo de la niñez y al desarrollo del pueblo mapuche”, explica.

Planteó que entre las consecuencias de la intervención policial y militar en el Wallmapu, los niños sufren cambios conductuales y muchos efectos negativos en el área socioemocional, como procesos de ansiedad, trastornos del sueño, crisis de angustias, obesidad, automutilaciones en casos graves, crisis del sueño e incontinencia urinaria, entre otros.

“Vivimos en una tierra sin oportunidades: si ya no hay escuelas para que se eduquen (pues fueron convertidas en cuarteles), si no cuentan con atención ni reparación, no conocen la justicia, se ven en un contexto de pobreza, discriminados, y a eso le sumamos la militarización. ¿Qué humano se va a poder desarrollar así? (…) No podemos esperar que se comporten como adultos formados, óptimos para la vida en sociedad”, subrayó la candidata por el Distrito 23 en la región de La Araucanía.