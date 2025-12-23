Destitución de Simpertigue: Corte Suprema pide seguir «confiando en los tribunales y en su capacidad de administrar justicia»

A través de un comunicado, la Corte Suprema anunció que «tomó conocimiento» de la aprobación en el Senado de la acusación constitucional contra el ministro Diego Simpertigue, quien fue destituido de su cargo por notable abandono de deberes a solo semanas de que asuma su cargo la nueva presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich (en la foto).

«Celosos de lo que establece la Constitución Política de la República, reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión tomada por el Senado en el marco de sus atribuciones, por lo cual no nos corresponde calificarla ni realizar cuestionamientos a su respecto», se lee en la declaración, publicada en la web del Poder Judicial.

En esa línea, recordaron que el máximo tribunal del país «dispuso el 14 de noviembre la apertura de una investigación administrativa en contra del citado ministro, la que se sigue instruyendo por parte del Fiscal Judicial de esta Corte».

«Esperamos que todas las personas comprendan la dimensión particular de los casos que se han presentado y siga confiando en los tribunales y en su capacidad de administrar justicia con independencia, autonomía, profesionalismo y oportunidad, que es a lo que está abocada la inmensa mayoría de los jueces y funcionarios de esta institución», concluye el comunicado.

Con la reciente caída de Simpertigue, involucrado en la denominada «trama bielorrusa», ya son tres los ministros de la Corte Suprema que han sido destituidos en tan solo un año. Previamente corrieron la misma suerte Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, sin olvidar a los jueces Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, cesados de su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago tras aparecer vinculados con el abogado Luis Hermosilla.

Recordemos que, tras revelarse el denominado «Caso Audios», el ahora destituido juez Ulloa admitió que envió actas reservadas al abogado Luis Hermosilla, en las cuales se incluían nombres de candidatos a cargos superiores en el Poder Judicial y las votaciones que obtuvieron, entre otras informaciones, algunas de ellas de carácter reservado.

