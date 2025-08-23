Desvinculan a 2 carabineros por consumo de drogas en Antofagasta

La información fue confirmada por la misma institución mediante un breve comunicado, donde se detalló que tras un control preventivo, los dos funcionarios dieron positivo en pruebas aleatorias y permanentes que se aplican a todos los policías.

Autor: Absalón Opazo
Una prueba de drogas con resultado positivo llevó a la desvinculación de dos funcionarios de Carabineros de la Región de Antofagasta.

«No hay espacio para el consumo de sustancias ilícitas en nuestras filas», se lee en el comunicado de Carabineros. No se dio a conocer la identidad de los involucrados.

