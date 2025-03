Deudor de pensión alimenticia generó caos en el Metro al intentar huir de Carabineros por el túnel subterráneo

Un caótico momento se vivió este viernes en la estación Santiago Bueras del Metro de Santiago, luego de que un deudor de pensión alimenticia intentara escapar de Carabineros a través de las vías subterráneas, obligando a interrumpir el servicio.

El episodio ocurrió durante una fiscalización que estaba realizando la Seremi de Transportes en conjunto con Carabineros en la comuna de Maipú. Según información policial, uno de los sujetos fiscalizados se encontraba denunciado ante el Juzgado de Policía Local, por lo que Carabineros le pidió bajar del vehículo.

Ya en la calle, el hombre comenzó a insultar y lanzar amenazas contra el personal policial, tras lo cual logró escapar hasta la estación Santiago Bueras del Metro. Una vez allí, el sujeto se lanzó hacia las vías y continuó la huida hasta la estación Del Sol, obligando a interrumpir la corriente en toda la línea 5.

El momento fue captado en vivo por el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, cuyo equipo llegó hasta la estación Del Sol para encontrar al hombre ya retenido por Carabineros. Entre lágrimas, el individuo relató que no contaba con licencia de conducir debido a que debía cinco millones de pesos por pensión de alimentos.

Mientras se lo llevaban detenido, el hombre comenzó pedir ayuda de la Vicaría de la Solidaridad y del Informe Rettig:

«¡Me quieren matar, yo soy padre de familia! No puedo trabajar, debo cinco millones de pensión. Ahora me van arrestar y no he hecho nada», declaró.