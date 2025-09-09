“No es deporte, es crueldad”: Animal Libre instaura el Día Nacional contra el Rodeo Chileno

¿Qué busca el Día Nacional contra el Rodeo Chileno?

Animal Libre plantea que el rodeo “no es deporte” y que normaliza el sufrimiento animal. La fecha, creada por la ONG e instalada el 7 de septiembre, apunta a poner el tema al centro de la conversación pública, promover cambios culturales y empujar regulaciones.

En palabras del fundador de la organización, Mauricio Serrano Palma: “Queremos que este día sea una fecha para tomar conciencia respecto a una actividad que vulnera, los derechos básicos de los animales. El rodeo no es solo una tradición recreativa bajo la consigna de “deporte”, es un espectáculo que normaliza el sufrimiento y la cosificación de los animales, aún cuando la mayoría de las y los chilenos, ya no lo respalda. Señaló @mauricioserranopalma , fundador de Animal Libre e impulsor de la iniciativa”.

El sábado 7 de septiembre de 2025, la ONG Animal Libre conmemoró por primera vez el Día Nacional contra el Rodeo Chileno: una fecha instaurada por la organización —no oficial del Estado— para reflexionar y movilizarse contra una práctica que califican de maltrato. Hubo campaña callejera en Ñuñoa, respaldo de parlamentarias/os y un llamado a dejar atrás “tradiciones basadas en la violencia”.

Serrano Palma agregó: “con este hito buscamos abrir un espacio de reflexión nacional, pero también de movilización social y política, para avanzar hacia un país que deje atrás tradiciones basadas en la violencia y que construya, en cambio, nuevas formas de identidad cultural libres de maltrato animal».

La primera conmemoración vino con campaña en vía pública en Av. Grecia con Pedro de Valdivia y Manuel Montt con Irarrázaval (Ñuñoa), además de apoyo de diputadas y diputados. Desde la ONG subrayaron que es solo el arranque de la campaña #NoEsDeporte, que seguirá escalando.

El mensaje central —duro y directo— no elude la crítica cultural:

“Hoy Chile mira a la medialuna de frente. Y tiene algo para decir…

Ahí no hay valentía: hay animales acorralados y cobardes buscando aplausos y una egoísta aprobación.”

“El rodeo es la estética de la cobardía:

empujar al débil, golpear en grupo,

tapar los gritos de dolor con música y la pura indiferencia.”

“Nos dijeron que hay que llamarlo ‘identidad’.

Pero la identidad la construimos con nuestras acciones…”

Tradición, identidad y el debate que viene

La organización insiste en que identidad no puede ser sinónimo de sufrimiento animal. El llamado es a no hacerse los lesos: abrir la discusión con evidencia, regular (o terminar) prácticas que impliquen maltrato y crear nuevas formas de celebración libres de crueldad.

Otro posteo de Animal Libre no dejó dudas: