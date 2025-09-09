“No es deporte, es crueldad”: Animal Libre instaura el Día Nacional contra el Rodeo Chileno

¿Qué busca el Día Nacional contra el Rodeo Chileno?
Animal Libre plantea que el rodeo “no es deporte” y que normaliza el sufrimiento animal. La fecha, creada por la ONG e instalada el 7 de septiembre, apunta a poner el tema al centro de la conversación pública, promover cambios culturales y empujar regulaciones.
En palabras del fundador de la organización, Mauricio Serrano Palma: “Queremos que este día sea una fecha para tomar conciencia respecto a una actividad que vulnera, los derechos básicos de los animales. El rodeo no es solo una tradición recreativa bajo la consigna de “deporte”, es un espectáculo que normaliza el sufrimiento y la cosificación de los animales, aún cuando la mayoría de las y los chilenos, ya no lo respalda. Señaló @mauricioserranopalma , fundador de Animal Libre e impulsor de la iniciativa”.
Serrano Palma agregó: “con este hito buscamos abrir un espacio de reflexión nacional, pero también de movilización social y política, para avanzar hacia un país que deje atrás tradiciones basadas en la violencia y que construya, en cambio, nuevas formas de identidad cultural libres de maltrato animal».
La primera conmemoración vino con campaña en vía pública en Av. Grecia con Pedro de Valdivia y Manuel Montt con Irarrázaval (Ñuñoa), además de apoyo de diputadas y diputados. Desde la ONG subrayaron que es solo el arranque de la campaña #NoEsDeporte, que seguirá escalando.
El mensaje central —duro y directo— no elude la crítica cultural:
“Hoy Chile mira a la medialuna de frente. Y tiene algo para decir…
Ahí no hay valentía: hay animales acorralados y cobardes buscando aplausos y una egoísta aprobación.”
“El rodeo es la estética de la cobardía:
empujar al débil, golpear en grupo,
tapar los gritos de dolor con música y la pura indiferencia.”
“Nos dijeron que hay que llamarlo ‘identidad’.
Pero la identidad la construimos con nuestras acciones…”
Tradición, identidad y el debate que viene
La organización insiste en que identidad no puede ser sinónimo de sufrimiento animal. El llamado es a no hacerse los lesos: abrir la discusión con evidencia, regular (o terminar) prácticas que impliquen maltrato y crear nuevas formas de celebración libres de crueldad.
Otro posteo de Animal Libre no dejó dudas:
“El rodeo no es deporte, no es cultura, es crueldad.
Y lo que es cruel, se termina.
Recuerda este mensaje, el rodeo se termina.”