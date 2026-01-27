Días después de reunión de Kast con director de Gendarmería: Carabinero que disparó y cegó a senadora Campillai podría ser beneficiado con «salidas dominicales»

Una vez conocida la noticia, la senadora Fabiola Campillai afirmó que de ser cierto, "sería de la más absoluta gravedad: un presidente electo estaría dando instrucciones al director de Gendarmería, dejando de lado el cumplimiento de penas señalado por los tribunales de Chile", por lo que -añadió- está evaluando la situación con su abogada.

Días después de reunión de Kast con director de Gendarmería: Carabinero que disparó y cegó a senadora Campillai podría ser beneficiado con «salidas dominicales»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Este martes 27/1 se informó en medios nacionales que Patricio Maturana, el carabinero condenado en 2022 a 12 años de cárcel por disparar una bomba lacrimógena en el rostro a la actual senadora Fabiola Campillai, podría ser beneficiado con «salidas dominicales» por «buena conducta».

De acuerdo a la información publicada por Radio ADN, la «gestión» del beneficio ocurrió luego de una «visita sorpresa» del director de Gendarmería, Rubén Pérez, a la cárcel de Molina, donde está recluido Patricio Maturana.

Lo preocupante es que Pérez se había reunido días antes con el presidente electo José Kast.

Por ello, una vez conocida la noticia, la senadora Fabiola Campillai emitió una declaración pública en la cual señaló en primer término que «como senadora de la República, soy respetuosa de los procesos judiciales e institucionales de este país y lo seré siempre».

«Lo grave en esta situación», añadió la legisladora, «es que la solicitud u otorgamiento del beneficio -según la prensa- se habría dado luego de una reunión del presidente electo, José Antonio Kast, con el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez Riquelme, en la Región del Maule, lo que derivó en una visita de este último al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, donde está recluido mi agresor».

Para la senadora Campillai, «de ser ciertas estas informaciones, sería de la más absoluta gravedad: un presidente electo estaría dando instrucciones al director de Gendarmería, dejando de lado el cumplimiento de penas señalado por los tribunales de Chile. Tanto el TOP de San Bernardo como la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte Suprema».

«En lo personal, estoy evaluando la situación con mi abogada y tomaremos las acciones que, en su debido tiempo, correspondan dado los hechos y las legítimas dudas que estas generan», concluyó la parlamentaria.

Gendarmería respondió

Según consignó la misma Radio ADN, desde Gendarmería confirmaron que Maturana hizo uso de su «derecho a postular» al beneficio, pero al mismo tiempo rechazaron «de manera categórica» cualquier «supuesta relación» de la «visita inspectiva rutinaria de la máxima autoridad del servicio (Ruben Pérez) al CCP Molina, con el presunto otorgamiento de dicho beneficio al interno Maturana».

La institución uniformada agregó que los beneficios intrapenitenciarios están «debidamente regulados» y su evaluación es «facultad exclusiva y reservada» del Consejo Técnico, el cual «no ha sesionado, por lo que adelantar un eventual resultado es a lo menos, irresponsable».

Noticia en desarrollo.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Senadora Campillai por promesa de Kaiser de liberar a carabinero que la cegó: "Sus palabras muestran una falta total de humanidad"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Senator Campillai Condemns Kaiser’s Promise to Release Officer Who Blindfolded Her: "His Words Reflect a Complete Lack of Humanity"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Grave: Senadora Fabiola Campillai advierte avance de proyecto que busca liberar a criminales sin distinción de delito

Hace 4 meses
El Ciudadano

Senadora Campillai rechaza proyecto que busca otorgar arresto domiciliario a criminales de Punta Peuco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Senadora Campillai criticó aprobación de monumento en memoria a Piñera: "Nosotros lo recordamos como un violador de derechos humanos"

Hace 1 semana
El Ciudadano

Senadora Campillai en encuentro con Gustavo Gatica: “Tengo la esperanza y convicción que será nuestro próximo diputado por el distrito 8”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Senadora Fabiola Campillai: Ley Naín Retamal se ha transformado en una nueva "ley maldita" que solo "genera impunidad"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Desaforados, pero con dieta: La negativa del Congreso para poner fin a a este privilegio parlamentario

Hace 3 meses
El Ciudadano

Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano