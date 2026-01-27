Días después de reunión de Kast con director de Gendarmería: Carabinero que disparó y cegó a senadora Campillai podría ser beneficiado con «salidas dominicales»

Este martes 27/1 se informó en medios nacionales que Patricio Maturana, el carabinero condenado en 2022 a 12 años de cárcel por disparar una bomba lacrimógena en el rostro a la actual senadora Fabiola Campillai, podría ser beneficiado con «salidas dominicales» por «buena conducta».

De acuerdo a la información publicada por Radio ADN, la «gestión» del beneficio ocurrió luego de una «visita sorpresa» del director de Gendarmería, Rubén Pérez, a la cárcel de Molina, donde está recluido Patricio Maturana.

Lo preocupante es que Pérez se había reunido días antes con el presidente electo José Kast.

Por ello, una vez conocida la noticia, la senadora Fabiola Campillai emitió una declaración pública en la cual señaló en primer término que «como senadora de la República, soy respetuosa de los procesos judiciales e institucionales de este país y lo seré siempre».

«Lo grave en esta situación», añadió la legisladora, «es que la solicitud u otorgamiento del beneficio -según la prensa- se habría dado luego de una reunión del presidente electo, José Antonio Kast, con el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez Riquelme, en la Región del Maule, lo que derivó en una visita de este último al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, donde está recluido mi agresor».

Para la senadora Campillai, «de ser ciertas estas informaciones, sería de la más absoluta gravedad: un presidente electo estaría dando instrucciones al director de Gendarmería, dejando de lado el cumplimiento de penas señalado por los tribunales de Chile. Tanto el TOP de San Bernardo como la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte Suprema».

«En lo personal, estoy evaluando la situación con mi abogada y tomaremos las acciones que, en su debido tiempo, correspondan dado los hechos y las legítimas dudas que estas generan», concluyó la parlamentaria.

Gendarmería respondió

Según consignó la misma Radio ADN, desde Gendarmería confirmaron que Maturana hizo uso de su «derecho a postular» al beneficio, pero al mismo tiempo rechazaron «de manera categórica» cualquier «supuesta relación» de la «visita inspectiva rutinaria de la máxima autoridad del servicio (Ruben Pérez) al CCP Molina, con el presunto otorgamiento de dicho beneficio al interno Maturana».

La institución uniformada agregó que los beneficios intrapenitenciarios están «debidamente regulados» y su evaluación es «facultad exclusiva y reservada» del Consejo Técnico, el cual «no ha sesionado, por lo que adelantar un eventual resultado es a lo menos, irresponsable».

