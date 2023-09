Dictan internación provisoria para menor que portaba una granada en fondas de Alto Hospicio

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dejó este martes 19 de septiembre sujeto a la medida cautelar de internación provisoria al adolescente J.E.P.M., de 17 años de edad, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de porte ilegal de material de uso bélico.

El joven fue descubierto la noche del sábado 16 de septiembre en el sector de las fondas de la comuna portando una granada.

En la audiencia de formalización, la magistrada Camila Suazo Cobos ordenó la internación provisoria de J.E.P.M. por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

“En cuanto a la necesidad de cautela (…) no hay que desconocer el hecho que esta granada era portada por el adolescente no sólo al interior de una fonda, donde hay agolpamiento de personas, sino que en lo específico en una feria de juegos donde no solamente hay muchas personas sino que también muchos niños, por lo tanto la peligrosidad de su conducta y eventual daño que pudiera haber causado, tanto en la vida de las personas como en su integridad física, es tremendamente alta”, señaló la magistrada en su resolución.

Según el ente persecutor, el día sábado 16 de septiembre cerca de las 22.40 horas, mientras personal de Carabineros se encontraba prestando servicios en el sector de las fondas de la ruta A-16 con calle Gabriela Mistral de la comuna, dada la celebración de Fiestas Patrias y alta concurrencia en el lugar, se acercó una mujer con su hijo informándoles que en el sector de la Fisa había tres jóvenes portando uno de ellos una pistola, consignó una nota de prensa.

Con la ayuda de un dron, funcionarios de Carabineros lograron encontrar a los sujetos, siendo uno de ellos el imputado J.E.P.M., de 17 años de edad. Cuando se llevaba a cabo el control de identidad a los jóvenes y luego de haberle encontrado una pistola de plástico a uno de ellos, los efectivos se percataron que el imputado introdujo su mano dentro de su polerón y empuñó un artefacto con características similares a una granada, quitándosela de inmediato y deteniéndolo en el acto.

El artefacto fue remitido al GOPE confirmando que se trataba de una granada de mano de uso militar de plástico color negro de origen peruano, con TNT en su interior, con su respectivo seguro y determinando que se encontraba activa, pudiendo generar graves lesiones e incluso la muerte de quienes se encuentren en el radio de explosión.

