Dijo ser indígena: Revelan que falso damnificado de Valparaíso también increpó a alcaldesa de Valdivia (FA) 

Durante el 2024 y en la realización de la Cuenta Pública Participativa que contó con la delegación presidencial de Los Ríos, Luciano Quintana Ferreira, el pinochetista y falso damnificado del megaincendio de hace un año en Valparaíso, compareció a la actividad para referirse a un desalojo que involucraba al “último pulmón verde” del sector de Niebla, acusando a la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann (FA), de impulsarlo.

En ese contexto y de forma extra programada, Quintana expresó ante el público ser el vocero de las comunidades indígenas de la costa, representando a parte de una de las tres familias más antiguas del sector, mientras aseguraba ser nieto de Genaro Miranda Huala y Catalina Coñoecar Millalonco: “Mi familia aún mantiene en su poder, por más de cien años, el último pulmón que queda en Niebla frente a la playa grande”, afirmó al presentarse.

Posteriormente, Quintana Ferreira -quien no comparte apellidos con la familia mencionada-, acusó que desde la administración municipal se tomó la decisión de desalojar a más de cuarenta familias que presuntamente habitaban en la comunidad de la costa, aseverando que “hay otros vecinos que están ahí afuera y otros están cuidando un desalojo programado por la alcaldesa Carla Amtmann”, a quien se refirió como “la comunista”, siendo que ella es parte del Frente Amplio.

De igual forma, expresó que se había firmado una alianza “con todas las comunidades de la costa” a fin de apoyar a las familias, y que desde la Alcaldía no se habían pronunciado frente a las invitaciones de participar con conjunto: «Nosotros hemos invitado a la alcaldesa a distintos diálogos. Ella se ha rehusado a recibirnos (…) estas familias no son extranjeras, no son migrantes» aseguró sin dar mucho más detalle.

Si bien el desalojo se llevó a cabo el 9 de julio del año pasado, las familias fueron reubicadas en un albergue, según constató el abogado de las familias afectadas para el Diario de Valdivia.

Por otra parte, la Municipalidad de Valdivia se refirió al tema y sostuvo para El Mostrador que no existe alguna agrupación indígena o coordinadora de comunidades de la cual Luciano Quintana Ferreira sea el representante.

Posteriormente en enero del presente año, el municipio de Valdivia se encargó de actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC), el que abarcó tanto el sector rural como urbano de la ciudad. Igualmente, se inició una Consulta Indígena en conjunto con representantes de las comunidades mapuche de Valdivia.