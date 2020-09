Diputada Camila Rojas sobre regreso presencial a clases: «El foco del Gobierno está en producir y no en el cuidado de la vida»

Este martes, la diputada Camila Rojas (Comunes), miembro de la comisión de Educación de la Cámara, calificó como «preocupantes» las señales otorgadas por el Gobierno respecto a un posible regreso a clases presenciales.

«Hemos visto cómo al ministro Figueroa, se han sumado los ministros Briones y Zaldívar, y también el vocero del empresariado, Juan Sutil, a plantearnos la urgencia de un retorno presencial por razones sobre todo económicas», afirmó la parlamentaria.

«Es preocupante que el foco del Gobierno esté en producir y no en el cuidado de la vida, ignorándose una y otra vez a las comunidades educativas y a los especialistas en Salud. A diario apoderados nos señalan que no creen que haya garantías para enviar a sus hijos a las escuelas y profesores y asistentes de la educación nos confirman que no están las condiciones en los establecimientos», añadió Rojas.

«El Colegio Médico planteó el retorno recién en fase 5. La Defensoría de la Niñez sumó algunas condiciones: que haya participación efectiva e incidente y periodos explícitos de monitoreo y evaluación. ¿Está el Gobierno preocupado de generar las condiciones y la confianza en la población que requiere una medida como esta? Claramente no. Este es un tema sumamente sensible, sin embargo, el ministro lo trata con porfía absoluta», enfatizó la diputada.