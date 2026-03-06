Diputada Camila Rojas valoró aprobación de norma que permite levantar secreto bancario en investigaciones por crimen organizado

Tras su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, pasó al Senado a su tercer y último trámite legislativo.

La diputada Camila Rojas (Frente Amplio), valoró la aprobación en la Cámara del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que permitirá, en casos excepcionales, levantar el secreto bancario para fortalecer las investigaciones por crimen organizado y lavado de activos.

La parlamentaria destacó que la norma mantiene como regla general la autorización judicial para acceder a información bancaria, estableciendo excepciones acotadas cuando existan reportes de operaciones sospechosas vinculadas a bancos, funcionarios públicos o personas jurídicas.

«La propuesta aprobada mantiene el requisito de autorización judicial como regla general, y solo permite situaciones excepcionales del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa para completar el análisis de ciertos reportes de operaciones sospechosas», destacó la legisladora.

En esa línea, la diputada resaltó que esta herramienta puede contribuir a fortalecer las investigaciones policiales y judiciales.

«Este proyecto será de gran ayuda para las investigaciones policiales y judiciales. Cuando hablamos de seguridad y de terminar con el flagelo de la droga, hablamos de hacerlo en serio, de raíz y no solo con show barato», afirmó la parlamentaria de San Antonio.

«Lo único que lamento, es que nos hayamos demorado tanto en llegar a esta instancia. Lamento que el presidente de la Comisión de Seguridad haya demorado injustificadamente la discusión y votación de este proyecto», concluyó la diputada Camila Rojas.

Pasó al Senado

Tras su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, pasó al Senado a su tercer y último trámite legislativo.

Para estos fines, la norma establece un sistema de trabajo conjunto entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, instituciones que podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares.

Además, la iniciativa crea Unidades de Inteligencia y Análisis Económico tanto en Impuestos Internos como en Aduanas, siempre buscando mejorar la investigación de operaciones sospechosas.

Lee más sobre este proyecto en el boletín de la Cámara AQUÍ

