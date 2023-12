Diputada Cariola estrenó programa de conversación con críticas a la corrupción política de derecha y de izquierda: «Los corruptos fuera»

La diputada Karol Cariola estrenó un programa de conversación llamado «¿Y ahora qué»?, el cual se transmite por su canal de YouTube.

En su primera edición, el espacio tuvo como invitada a la periodista Alejandra Matus y al exvicepresidente de España y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

«Buscamos que este sea un espacio de reflexión sobre la coyuntura política de nuestro país, del mundo y también sobre el destino de la humanidad», señaló la diputada en la presentación del programa.

«Nos preguntamos hacia dónde nos dirigimos en un mundo globalizado, donde las máquinas comienzan a transformarse en robots que empiezan a reemplazar la fuerza humana de trabajo, en que los instrumentos de uso cotidiano e información funcionan cada vez más por inteligencia artificial y donde la humanidad no ha logrado una sana convivencia con la naturaleza», añadió.

También, la legisladora recalcó que desde el programa «gritamos contra la corrupción. Contra los sobres de dinero que recibía el alcalde de Vitacura, pero también contra los que desde la izquierda y desde el poder, traicionan a su propio pueblo y se aprovechan de los recursos públicos para fines personales. No estamos de su lado y sobre aquellos, que caiga todo el peso de la ley y se hagan valer todas las responsabilidades políticas. Los corruptos fuera».

Plebiscito del 17 de diciembre

Finalmente, la diputada Cariola se refirió al proceso constituyente y al plebiscito del 17 de diciembre.

«Después de largos años de lucha nos enfrentamos al cierre de un proceso que algunos convenientemente quieren desvalorar y señalar como inútil. No es así. Para una élite en el poder que no estaba disponible a consultarle al pueblo, para una élite en el poder que no consideraba los plebiscitos como opciones válidas, para una élite en el poder que pensaba que solo sus ideas eran legítimas, hoy ha quedado demostrado que Chile es más grande y su pueblo es más profundo que lo que la izquierda y la derecha habíamos podido imaginar».

«El pueblo chileno en su madurez y consciencia concurrirá a votar este domingo. Todos y todas iremos a las urnas, yo lo haré marcando por la opción En Contra, porque le digo que no al proyecto constitucional de José Antonio Kast y el pinochetismo republicano, voto en contra de la derecha radical que solo piensa en los bancos mientras que deja que las familias y personas se jodan. Voto en contra porque Chile no merece retroceder y caer en las manos de esta nueva derecha fuera de quicio que alza sus motosierras en contra del pueblo», concluyó Cariola en la presentación, para dar paso a su programa.

Míralo a continuación:

Sigue leyendo: