Diputada Cariola valora aprobación de Matrimonio Igualitario y anuncia reposición de indicación para terminar con toda discriminación

Este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Matrimonio Igualitario por unanimidad con 10 votos a favor. Ahora, la iniciativa deberá ser revisada por la Comisión de Hacienda, antes de llegar a Sala de la Cámara.

Tras la aprobación, la diputada Karol Cariola (PC), integrante de la Comisión de Constitución, declaró que “el amor es amor y así lo hemos dicho en todos los tonos, por lo tanto, terminar con esta discriminación es un paso muy relevante para la legislación de nuestro país”, a la vez que anunció la reposición en Sala de una indicación que busca terminar con todo tipo de discriminación en la institución del matrimonio.

“Todavía hay algunas cosas que son necesarias de modificar. Vamos a reponer la indicación que fue rechazada en la Comisión pero que creemos que tiene que ser analizada en su mérito en la Sala, para poder establecer que uno de los objetivos del matrimonio es la procreación, y nosotros creemos que ese no puede ser un objetivo que delimite el rol del matrimonio o del vínculo filial. Hay parejas que deciden casarse pero no necesariamente lo hacen para procrear porque, por lo demás, esto también es una forma de discriminación a aquellas familias, aquellas parejas que no pueden procrear de manera biológica”, explicó la parlamentaria.

La indicación a la que hizo mención Cariola dice relación con eliminar la expresión ”de procrear” del artículo 102 del Código Civil, donde se establecen los fines del matrimonio. La propuesta será incorporada en el debate en Sala en las próximas semanas, al regreso de la semana distrital, y se estaría trabajando de manera conjunta con organizaciones sociales.

“Esto es un avance, es un paso en la democratización de nuestras instituciones, y en particular, de la institución del matrimonio que de ahora en adelante, esperamos en el más breve plazo, sea igualitario porque el amor es amor y es así como debemos concebirlo en toda nuestra legislación y yo agradezco y valoro el rol de las organizaciones sociales que han hecho esto posible”, finalizó la representante del Distrito 9.