Diputada Cariola y los «centro izquierda por el Rechazo»: Algunos de ellos se opusieron a la gratuidad en la educación y a la paridad de género en política

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, la diputada Karol Cariola (PC) se refirió al recientemente formado movimiento a favor del Rechazo que agrupa a figuras políticas autodenominadas de «centro izquierda», recordando que muchos de ellos se han opuesto «permanentemente» a los cambios en Chile.

En este grupo, además de los «Amarillos por Chile», habían varios miembros de la ex Concertación y la Democracia Cristiana, como la ex canciller Soledad Alvear, además de los senadores DC Ximena Rincón, Matias Walker, y los ex ministros Jorge Burgos e Ignacio Walker.

Al respecto, la diputada Cariola afirmó que en dicha presentación, «vimos por ejemplo a Ignacio Walker, a quien todos recordamos por haber rechazado la gratuidad en la educación (…) vimos a Fuad Chaín, que no quería paridad, porque tuvimos que discutirlo con él en su momento, se oponía a las cuotas para que las mujeres tuviéramos mayor participación en política, y se opuso también a la reforma constitucional que proponía la Presidenta Bachelet».

«Todos sabemos que quienes se han opuesto a los cambios permanentemente en Chile, hoy día están del lado del Rechazo», agregó la parlamentaria, apuntando a que el tema de fondo es que esta Constitución «garantiza derechos a los que ellos, siendo legisladores, de una u otra manera, se opusieron».

Clarita.



AP: “No cree en el Rechazar para reformar”



KC: “yo no creo en el rechazo”



Tremenda la diputada Karol Cariola en #MesaCentral para recordar de qué están hechos los famosos “centro izquierda” como Walker y Chahín. 👇🏻 pic.twitter.com/5GI5las4We — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) July 31, 2022

Sigue leyendo: Diputados PC presentan proyecto para sancionar difusión de información falsa sobre el plebiscito constitucional: «No podemos dejar a la ciudadanía tan a la deriva»