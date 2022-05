Diputada Cicardini y Fundación Vegetarianos Hoy presentaron proyecto para modificar estatuto legal de “cosas” de los animales

La diputada Daniella Cicardini (PS), junto a la Fundación Vegetarianos Hoy, presentaron un proyecto de ley que busca actualizar el Código Civil a través de la modificación del estatuto legal de los animales de “cosas” a “seres sintientes”.

La iniciativa busca establecer una nueva norma (artículo 581 bis) que establece que “los animales son seres sintientes. Están protegidos por estatutos especiales y se regirán por las normas de este Código en todo aquello que sea pertinente”.

El objetivo es actualizar el ordenamiento jurídico en base a la vasta información científica que establece que todos los animales con los cuales tenemos interrelaciones a diario, tienen la capacidad de sentir dolor y placer, entre otra variada gama de diversas emociones, que los hace ser más que “cosas” o bienes muebles semovientes. En la práctica, por otra parte, se busca mejorar los estándares de protección y bienestar de todos los animales.

“Yo creo que a nadie se le ocurría sacar a pasear una lámpara o tirarle la pelota a un refrigerador o darle de comer a un sofá. Sería ridículo porque son muebles. Por eso, nos parece más ridícula aún la lógica contraria, que es a nuestro juicio considerar como muebles a los animales, como lo hace todavía hoy nuestro Código Civil”, señaló la diputada Cicardini.

“Por eso, a través de este Proyecto, que estamos presentando de manera conjunta con la Fundación Vegetarianos Hoy, se busca actualizar nuestra legislación y decir fuerte y claro que los animales no son muebles, los animales no son cosas, son seres sintientes, capaces de experimentar dolor y sufrimiento, y, ojo, que no hablamos solo de las mascotas”, agregó la legisladora.

De esta forma, la parlamentaria resaltó que el bienestar animal debe estar considerado y resguardado por la ley chilena, y que por lo tanto, debe haber una actualización del Código Civil: “Hacía allá tenemos que avanzar para demostrar nuestra evolución como país y como especie, y yo espero que hacia allá también apunten las disposiciones de la nueva Constitución”, puntualizó Cicardini.

Las demás diputadas y diputados firmantes del proyecto de ley son: María Francisca Bello (CS), Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (CS), Daniel Manouchehri (PS), Daniel Melo (PS), Camila Musante (IND), Francisco Pulgar (IND), Marisela Santibáñez (PC) y Jaime Saéz (RD).

En cuanto al impacto de esta modificación del estatuto legal de los animales, Ignacia Uribe, Directora General de la Fundación Vegetarianos Hoy, aseguró que este “es un paso fundamental para mejorar las condiciones en que viven los animales, especialmente de aquellos con quienes interactuamos de manera frecuente. Evidentemente, si vemos a los animales como seres sintientes y no como “cosas”, la consideración hacia su protección y bienestar deberá cambiar y mejorar”.

Para conocer el proyecto de ley en detalle, puedes ingresar a www.nosonmuebles.cl