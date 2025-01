Diputada Gazmuri oficiará a Contraloría por millonaria contratación de madre de exalcalde Rodolfo Carter en La Florida

A raíz de la información difundida por el Equipo de Investigación de El Ciudadano, se confirmó que Gloria Fernández, la madre del otrora alcalde Rodolfo Carter, fue contratada durante diciembre pasado por el actual edil Daniel Reyes para trabajar en la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social de la comuna.

Debido a esto, la diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri confirmó que oficiará a Contraloría para que la entidad fiscalice el antecedente: «Antes de emitir una opinión, quiero primero conocer el pronunciamiento de oficial de la Contraloría, lo que hemos solicitado hoy mediante un oficio de fiscalización” sostuvo Gazmuri.

La parlamentaria además afirmó creer que, “si esto no es nepotismo, no sé qué es. Estamos hablando de la madre del ex alcalde contratada con un buen sueldo pero que según concejales, no cuenta ni siquiera con título ni experiencia profesional para desempeñar la labor por la cuál fue contratada. Recordemos que Contraloría ha objetado otras contrataciones en el municipio de La Florida, como la del ex candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Francisco Orrego”, añadió.

Para concluir, la parlamentaria agregó que “tenemos un historial del sector en celebrar contrataciones cuestionables, tomando como ejemplo lo que ha ocurrido en Las Condes o en Maipú. Esperemos que La Florida no se convierta tampoco en una caja pagadora de la derecha” finalizó.