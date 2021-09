Diputada Jiles: Aquellos que sostienen que la inflación va a aumentar con el cuarto retiro mienten

En medio de la discusión y aprobación del cuarto retiro de las AFP, desde el Congreso Nacional, la diputada Pamela Jiles (PH) declaró que quienes hablan de inflación por este motivo mienten, y recordó que las AFP tienen utilidades diarias de mil cincuenta y tres millones de pesos, sin mejorar las pensiones de la gente.

“Este es una especie de dejavú. Hemos vivido lo mismo en el 1er, 2do, 3er retiro y ahora en el cuarto ocurre nuevamente que todos los ‘expertos’, los especialistas macroeconómicos, dicen que se va a incendiar Chile, que va a subir la inflación y que esto va a ser una debacle para la economía. Yo digo que nada de eso va a suceder y que más bien este cuarto retiro va a ser un incentivo para que mejoren los indicadores para el país, un incentivo para el trabajo, un incentivo que no va a afectar a la inflación, porque aquellos que sostienen que la inflación va a aumentar producto de los retiros, no sólo están equivocados sino además mienten”, afirmó la diputada Jiles.

En esa línea, la legisladora humanista recordó que el actual sistema de pensiones “caducó, terminó, murió. Las AFP están muertas como sistema previsional, porque no les sirven a los chilenos. Mil cincuenta y tres millones de pesos diarios son las utilidades de la AFP, sin embargo, no mejoran las pensiones y no las han mejorado en cincuenta años. Han robado el dinero de los chilenos, han lucrado con ellos y tenemos pensiones de hambre, por lo tanto, este cuarto retiro está en el camino de la agonía de las AFP, en que tendremos que pasar a otro modelo previsional”, enfatizó Jiles.